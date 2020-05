Influencer Nanda Caroll alcança números expressivos no Instagram e YouTube

Com mais de três milhões de seguidores no Instagram e outros dois milhões no YouTube, Fernanda Silva, a Nanda Caroll, que está no último semestre do curso de Publicidade e Propaganda, tornou-se um verdadeiro fenômeno da internet. Ela fala sobre humor, moda e maquiagem, faz tutoriais de DIY — do it yourself ou, no bom português, “faça você mesmo” —, dá dicas práticas e compartilha seu life style. Em outras palavras, escreve a sua história, realiza sonhos e investe em experiências que são a tradução do conceito de realização pessoal.

Porém, engana-se quem pensa que as novidades param por aí! Com a Covid-19 e o isolamento social, a youtuber e influenciadora digital precisou buscar alternativas para produzir novos conteúdos e vem exibindo uma notável capacidade de se adaptar à fase atual do entretenimento. “Eu coloco a minha energia no trabalho e vou agregando”, destacou ela, que anda um passo por vez.