Paparazzo Rômulo Frazão envia foto de primeira mão onde flagra Rodrigo Oliver e ex-BBB Sol Vega em uma reunião no Americas Shopping com Alexandre Henry Martins que é diretor-Cineasta.

Ambos foram vistos e fotografados pelo Paparazzo Rômulo Frazão em uma reunião no Américas Shopping. A dúvida é se Rodrigo vai participar do Big Brother ou será que ele foi convidado a participar do filme Horas de Fúria que está sendo produzido por este grande cineasta.