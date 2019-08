Circuito Sesc de Corridas 2019

Inscrições para etapa Niterói do Circuito Sesc de Corridas serão abertas no dia 2 de setembro

Primeira prova do Circuito acontece dia 22 de setembro, tendo como percurso 7 quilômetros pela orla de Charitas e São Francisco, além da estrada Leopoldo Fróes.

As inscrições para a primeira etapa do Circuito Sesc de Corridas 2019, que acontece dia 22 de setembro, em Niterói, serão abertas na próxima segunda-feira (2/9). Elas podem ser feitas no site circuitodecorridas.sescrio.org.br , ao preço de R$ 25 (trabalhador do comércio), R$ 40 (conveniado) e R$ 60 (público em geral). Os inscritos ganham sacochila, camiseta, número de identificação pessoal e o chip que registra o tempo de conclusão da prova.

Os atletas correrão por 7 quilômetros pela orla de Charitas e São Francisco e a estrada Leopoldo Fróes. A largada será às 8h da Avenida Pref. Silvio Picanço, 1490 – Charitas (em frente ao Estacionamento Estapar), onde também estará a linha de chegada da prova de corrida. O participante também pode optar por fazer um percurso menor (5 quilômetros) caminhando. Todos os participantes serão premiados com medalhas, e os cinco melhores tempos de cada gênero nas categorias Trabalhador do Comércio e Público em Geral receberão troféus.

Depois de Niterói, o Circuito Sesc de Corridas segue para Barra Mansa (novembro), finalizando no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no (dezembro). As provas integram o calendário anual de corridas do Departamento Nacional do Sesc, que hoje conta com 110 corridas no total, sendo a etapa do Parque Olímpico a de encerramento do calendário nacional.

SERVIÇO

Circuito Sesc de Corridas 2019 – Etapa Niterói

Prova: 22/09/2019 (domingo)

Inscrições: a partir de 2/9

Entrega dos kits: 21/09/2019 (sábado)

7h: Início do funcionamento da área do evento

8h: Largada – Avenida Pref. Silvio Picanço, 1490 – Charitas – Niterói (em frente ao Estacionamento Estapar)