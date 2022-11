Instituições criam movimento “Passe Livre pra Educação” para ajudar e engajar “ENEMZEIROS”

Estudantes poderão embarcar de maneira gratuita no metrô nos dias de prova do ENEM e podem conferir o funcionamento das estações mais próximas aos locais do exame no site do MetrôRio

A Estácio, o MetrôRio e a BIC estão lançando no mercado uma ação inédita, idealizada pela Estácio, Eletromidia e Artplan, para ajudar os jovens do Rio de Janeiro, que realizarão as provas para o ENEM 2022, dias 13 e 20 de novembro, respectivamente. Com a mensagem “Brilha no Enem”, as três companhias vão realizar o movimento “Passe Livre pra Educação” que fará com que os “enemzeiros” não paguem suas passagens do metrô nem de ida nem de volta nos dias do exame. A ação será de operação muito simples e acontecerá em todas as estações do MetrôRio. Para que o embarque seja realizado na catraca de gratuidade, basta que o candidato apresente a um colaborador do metrô o comprovante de inscrição ENEM 2022 e um documento de identidade com foto.

De acordo com os organizadores da ação, aproximadamente 50 mil estudantes prestarão provas para o ENEM no Rio de Janeiro. A iniciativa ajudará os estudantes a se prepararem melhor no deslocamento para o local do exame. Além das gratuidades, a Estácio e a BIC farão diversas ativações na estação Carioca do MetrôRio, com o intuito de motivar e encorajar os alunos antes da prova, momento em que bate ansiedade na maior parte dos estudantes além de dar canetas Bic pretas, que são permitidas na prova.

De acordo com o CSO da Eletromidia, Marcelo Pacheco, a empresa tem como missão transformar os ambientes em que está presente, impactando positivamente a jornada da população. “Acreditamos no nosso poder de impacto e, por isso, estamos comprometidos em usar nossas ferramentas em benefício da sociedade. Estamos felizes em ajudar milhares de estudantes que estão indo em busca da concretização de um sonho”, comenta Pacheco.

Segundo Eduardo Guedes, diretor de Marketing da Estácio, a companhia aposta na educação, pois sabe que ela é a principal alavanca de mobilidade social e transformação do país. E o ENEM é super importante neste contexto. “Estamos apostando que esse movimento nos trará um impacto social relevante para os alunos que querem ingressar no ensino superior através do ENEM, que além de economizarem na passagem, contarão mensagens de reforço na autoestima, motivação e encorajamento no dia da prova. O que muitas vezes faz a diferença no resultado da prova!”.

Ainda, segundo o Diretor, a ação colaborativa retrata o futuro das ações de comunicação e marketing. “A sinergia entre Estácio, BIC e Metrô é um exemplo concreto de ação co-lab em que a soma de esforços extrapola seus potenciais individuais, e quem ganha mais é o aluno”.

Para a BIC, democratizar a educação é pré-requisito indispensável em qualquer ação ou lançamento da empresa. “O ENEM garante a oportunidade para que toda e qualquer pessoa possa ingressar em uma faculdade que os prepare para o mercado de trabalho. E educação de qualidade é, sem dúvidas, o primeiro passo para escrever uma história de sucesso, independente da área de atuação. Estamos muito felizes de neste ano, estarmos ainda mais presentes na vida do jovem nessa jornada, da caneta obrigatória para a prova até ações que facilitem o seu desempenho e relembrá-lo que Tudo começa com Papel e BIC.”, comenta Rodrigo Iasi, diretor de marketing da BIC no Brasil e Argentina.

Algumas pesquisas, recentes, indicam que uma pessoa com educação superior aumenta 80% a sua chance de ser empregada e sua renda pode crescer até 3 vezes. Em 2022, segundo estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o país registrou 3.396.632 inscrições no ENEM, ou seja, 5.325.616 a menos do que em 2014, quando atingiu a maior quantidade de candidatos: que foram 8.722.248. De acordo com a pesquisa, a redução é de aproximadamente 61%.

Serviço:

Passe Livre pra Educação

Local: em todas as estações do MetrôRio – catraca de gratuidade

Datas: Domingo (13/11), das 8h30 às 13h (ida) e das 15h às 20h (retorno); Domingo (20/11), das 8h30 às 13h (ida) e das 15h às 19h30 (retorno).

Funcionamento do Metrô

Operação das linhas 1, 2 e 4: funcionamento das 7h às 23h e transferência entre as linhas 1 e 2 na Estação Estácio

Metrô na Superfície (MNS): linhas Antero de Quental/Gávea e Botafogo/Gávea funcionam das 7h às 22h30