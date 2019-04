Instituto Brasileiro de Biodiversidade lança plataforma sobre espécies exóticas

A Plataforma Brasileira de Bioinvasão-Bioinvasão Brasil tem objetivo reunir e disponibilizar registros de espécies exóticas invasoras marinhas para a sociedade, de forma inédita e gratuita,

– A plataforma inicialmente terá dados gerados pelas ações de monitoramento do Projeto Coral-Sol, realizadas em diversos pontos da costa do estado do RJ. Ao longo do tempo, vamos incluir registros das outras espécies exóticas invasoras marinhas no Brasil e contamos com a participação de todos aqueles que queiram fazer parte desta iniciativa – explica Fernanda Casares, coordenadora do Projeto Coral-Sol.

Um dos fatores que mais ameaça a biodiversidade global a bioinvasão é uma questão séria, e no Brasil, o coral-sol é um potente bioinvasor que compete com espécies nativas, produz substâncias químicas nocivas à flora e à fauna marinha locais, causando impactos ecológicos e socioeconômicos, uma vez que prejudica o ecoturismo, a pesca e a indústria petrolífera.

– Esta ferramenta digital é valiosa para o combate à bioinvasão no Brasil. Há uma tendência cada vez maior no mundo acadêmico de disponibilizar dados científicos e técnicos para auxiliar tomadas de decisão. E o fato da plataforma receber contribuições externas permitirá um maior envolvimento da sociedade no combate às espécies invasoras marinhas, alertando para a importância da conservação marinha. Isto tem tudo a ver com o propósito do BrBio de fazer a ponte entre os pesquisadores e a sociedade em geral – destaca Simone Oigman-Pszczol, diretora-executiva do BrBio.