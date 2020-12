Janaina Felix é Miss Real Brasil 2020 de Itaperuna

Com 24 anos, natural de Itajara, Janaina Felix conquistou o título de Miss Real Brasil 2020 de Itaperuna. Ela conta que ser miss não era seu objetivo, mas surgiu a oportunidade e foi uma das melhores coisas que aconteceu em sua vida.

“Desde criança nunca tive o padrão para ser uma modelo, pois sempre fui baixa, mas hoje me sinto muito realizada por ser a Miss Real Brasil de 2020 da minha cidade que amo tanto. Foi importante mostrar para muitas meninas que é possível realizar um sonho, independente qual seja o sonho, além de representar a minha cidade e orgulhar os meus familiares que tanto amo”, comemora Janaina Felix.

Janaina Felix descreve como foi receber a notícia e afirma que é um misto de sentimentos, ao mesmo tempo que ficou muito feliz, sabia que teria uma responsabilidade enorme. “Eu sou muito focada em ter um trabalho, estudar e me formar em alguma graduação, mas até me convidarem para participar do concurso, nunca fui profissional de moda, mas me dediquei ao concurso, acredito que sem a ajuda da minha família e incentivo de muitos queridos amigos eu não conseguiria chegar a te aqui”, conta a miss.