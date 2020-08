A carioca, influenciadora digital de 23 anos, Jaque Sobrinho, lançou mais um viral no youtube. A paródia é da musica “toma” da cantora, Luisa Sonza em parceria como MC Zaac. A versão feita por Jaque, que retrata a alimentação fake das pessoas nas redes sociais, gerou identificação automática com seus seguidores e já tem mais de meio milhão de views no youtube.



Além de influencer, Jaque sobrinho também é atriz e youtuber, um verdadeiro sucesso em diversas plataformas acumula seguidores no Instagram, Facebook, tiktok e youtube.