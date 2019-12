Jay Vaquer indicado ao Grammy apresenta seus sucessos no Teatro Rival

Ele promete e faz! Todo final de ano o cantor e compositor Jay Vaquer apresenta seu show no Teatro Rival, no Centro do Rio. Desta vez será sexta, dia 27/12, com sucessos dos seus 19 anos de carreira como ‘Cotidiano de um casal feliz’, ‘A falta que a falta me faz’, “Longe Daqui”, “Tal do Amor’ e outras. Tudo para exorcizar com muito rock o ano que passou

– Vamos levar muito rock´n roll para o Rio, para trazer boa sorte ao ano novo e esquecer o que aconteceu de mal em 2019 – comenta o artista

Com dez álbuns e um CD/DVD gravado ao vivo Jay Vaquer teve seu trabalho mais recente,“Ecos do acaso e casos de caos”, indicado como melhor álbum de Rock de Língua Portuguesa no 19° Grammy Latino. Os anteriores “Canções de Exílio” (2016) e “Umbigobunker!?” (2011) também receberam indicações como o melhor álbum de rock e o disco mais bem produzido do ano, respectivamente.

Serviço – Teatro Rival – Rua Álvaro Alvim, 33/37 – Centro/Cinelândia. Data: 27 de dezembro (sexta-feira), 21h. Ingressos: R$80,00 (inteira) R$60,00 (promoção para os 100 primeiros pagantes) R$40,00 (lista amiga) . Venda antecipada pela Eventim – http://bit.ly/TeatroRival_Ingressos2GIaEKp Censura: 18 anos. https://www.teatrorival.com.br/ . Informações: (21) 2240-9796. – –