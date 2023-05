Jérôme Poignard apresenta a exposição “Luzes”, no Espaço BB Arte

“Apreciar pinturas iluminadas sempre faz bem para o olhar e para a alma. Após o período de sombras, medo e confinados, sem poder viajar, é um alívio poder retornar aos espaços culturais e passear por temas universais, que nos colocam frente a frente com produções artísticas de boa qualidade. Além disso, nesta técnica, a espontaneidade e a rapidez na execução são importantes, uma vez que o pincel entrando em contato com a superfície do papel não há retorno para conserto”, explica Jérôme.

A exposição “Luzes” pode ser visitada entre os dias 05 e 15 de maio, no Espaço BB Arte, no Shopping Cassino Atlântico, RJ. A vernissage será no dia 05 (sexta), a partir das 18h, com curadoria de Marcia Marschhausen.

Sobre a exposição





A exposição “Luzes”, com obras aquareladas por Jérôme, revive a técnica surgida no século III a.C, na China, e utilizada por artistas até hoje. Um dos primeiros e mais conhecidos exemplos com a técnica é o “Livro dos Mortos”, do Antigo Egito. Iluministas medievais usaram a aquarela para a ilustração de livros e códices, antes do guache começar a ser usado. Albert Durer, considerado o pai deste processo pictórico no Ocidente, já que deixou 120 obras suas.



No século XVIII, a técnica considerada como método autônomo e independente, foi difundida em toda a Europa e reconhecida como a “Arte Inglesa”. Na Itália do século XVIII, importantes artistas de paisagens usavam o guache como meio de pintura mais importante. O Brasil em séculos passados recebeu inúmeros artistas viajantes que registraram paisagens, seres humanos, fauna e flora em aquarelas, agradecemos a eles ,pois não havia a fotografia.

A exposição apresenta diferentes visões de paisagens urbanas, sempre muito iluminadas, levando a desejos, reflexões e sensações. Também nos faz lembrar da famosa música de Toquinho “Aquarela” quando canta: