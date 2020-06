Jéssica Influencer (Jessica Oliveira ) usa rede social para ajudar comerciantes de Santa Catarina

Mais conhecida como “Jessica influencer”, a paraense que reside atualmente em Itaiópolis santa Catarina a 9 anos está realizando um gesto grandioso de solidariedade. Há dois anos atua como influenciadora digital em sua região divulgando inúmeros trabalhos.

Dentro da crise atual devido a pandemia covid 19, Jessica teve uma brilhante ideia! Postou em seus stories do Instagram chamando os lojistas a participarem e esta mensagem chegou até nós, que entramos em contato para saber mais!! Jéssica lançou a campanha para ajudar o comércio de uma forma diferente, realizando um mega sorteio com vários comerciantes da cidade e da região, utilizando o seu perfil do Instagram.

O sorteio será iniciado dia 03/06 no perfil dela

Jéssica Influencer já atingiu a marca de 137 mil seguidores. Nesta campanha arrecadou mais de 30 prêmios totalizando um valor de R$5,000!!! Um mega sorteio!! Com esta ação está ajudando vários comerciantes a terem mais engajamento em suas mídias sociais e consequentemente auxiliando para que se tornem mais conhecidos e vendam mais!!

Abaixo a lista dos patrocinadores que abraçaram com ela esta causa e acreditaram que neste tempo a união faz a força!!

Patrocínios :

@alinepiccinelli

@studio.espacodabeleza

@dfour

@reidosommafra

@striker4boliche

@dehromadas

@makeup.studiok

@padraocampeiro

@haamerschmidt

@andressacardosocakes

@marjoriecroche

@consultormarykayalinerocha

@dra.alaniliz

@elisabetemaquiagens

@detalhesfestamafra

@lojas_eli

@eloyerapiasreiki

@personaldancerandrela

@kombucha.louch

@duda.paes.de.mel

@docesmalu

@giselekaroliski

@nanejoias

@strizingerdesign

@naturais.produtosnaturais?

@moniadoces

@torrefellemafra

@fernandamendoncadoces

@clinicadsfinity

@atitudemodas.presentes

@espacodablogueira2020

@premierspa

@girafa_moda_infantil