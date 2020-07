Joana Amorim disponibiliza “Citações da Jô” grátis para encantar leitores

Ela já teve uma trilogia entre as dez mais lidas da Amazon e agora prepara um presente especial para seus leitores. A escritora Joana Amorim lançou o livro “Citações da Jô” e a publicação vai ficar disponível de 01 a 04 de agosto para download gratuitamente. Segundo a também poetisa a publicação tem frases que prometem ajudar os dias a ficarem melhores.

– Algumas frases nos incentivam e nos colocam para a frente em um dia ruim e outras parecem que foram escritas para uma ocasião especial, feitas para você. O “Citações da Jô” é exatamente isso: uma citação favorita para cada momento – resume a Jô.

Para escritora “Citações da Jô” irá proporcionar sentimentos maravilhosos aos leitores

Os três sucessos que formam a trilogia Sentimentos, composta por “Coisas do Coração”, “Coisas da Alma”, “Coisas da Emoção”, além de “Lembranças de um Diário”, conquistaram o público. Em um país que normalmente não valoriza a cultura, muitos pensam que livros de poesia não são procurados, um grande engano. Está aí o sucesso de Joana Amorim com suas obras. Assim por saber que todos precisam de otimismo, ainda mais neste momento, a escritora quer oferecer qualidade de vida através de “Citações da Jô”.

– Vejo o que faço como o ato de doar, por meio das palavras, um pedacinho de mim. A cada livro que escrevo me deixa realizada, bem como muito feliz por fazer o outro feliz. Um livro não é só um patrimônio registrado no papel, mas também um ato de amor. Por isso, quero poder doar cultura e amor por onde eu for – explica Joana.

Apesar de encarar o que faz como um trabalho, a escritora diz acreditar que contribui para que o mundo da leitura e o mercado de livros não sejam apenas formas de ganhar dinheiro. Portanto em sua visão abrir novas possibilidades para as pessoas, novas visões, mundos novos e proporcionar sentimentos maravilhosos a encanta. E disponibilizar “Citações da Jô” de forma gratuita, por um tempo, é a maneira que Joana Amorim encontrou para conseguir tocar as pessoas através de sua obra.

Baixe gratuitamente “Citações da Jô”, de 01 a 04 de agosto em https://www.amazon.com.br/