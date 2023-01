João Gomes é anunciado oficialmente pelo Wolverhampton

Após recusar uma proposta do Olympique Lyonnais, da França, o volante João Gomes foi vendido ao Wolverhampton, da Inglaterra, por cerca de 103,2 milhões de reais. Clube atualmente ocupa a 17ª da Premier League. John Textor, dono do Botafogo e também do clube francês, conversou pessoalmente e tentou convencer o atleta, que já tinha dado sua palavra ao Wolves, a se transferir para o Lyon, disputar a Ligue 1, de Neymar, Messi e Mbappé.

“Era tarde demais para João Gomes. Todos os meus poderes de persuasão não conseguiram alterar o senso de honra deste jovem. Deu sua palavra ao Wolverhampton e não se desviará. Estou desapontado, mas muito impressionado com um jovem gracioso com um futuro incrível. Boa sorte João!”, disse o empresário norte-americano dono da SAF do Glorioso e diversos clubes ao redor do mundo.

João respondeu em seu Twitter da seguinte forma: “Fiquei muito feliz com o seu interesse, para mim é uma honra. Sinto muito. Foi um prazer conhecer você.”

O jovem atleta de 21 anos foi anunciado usando a hastag #FreeJoaoGomes, que os torcedores ingleses subiram após as negociações serem travadas com o Flamengo, pelo interesse do Lyon. Ela significa “libere João Gomes”.

Impressões internas do Wolverhampton

“Ele está tão feliz, sorridente, agradecido e, ao mesmo tempo, só quer seguir em frente. Todas as outras partes acabaram agora, e ele quer que seja sobre futebol.

O que é interessante na composição do nosso elenco, acho que os meninos da América do Sul, de todos os times da Premier League, veem a adaptação ao nosso ambiente como provavelmente a mais fácil devido aos idiomas e nacionalidades. Temos muitos falantes de espanhol e português, e o inglês dele é melhor do que eu esperava, mas nossa equipe está cheia de pessoas boas com ótimas unidades familiares. Você junta a facilidade do idioma, junto com o tipo de pessoa do nosso ambiente, facilita muito a adaptação.

Ele tem energia e é físico, pode jogar no seis ou no oito, e tem o tecnicismo brasileiro. Para nós, é um jogador que tem todos os atributos para chegar à Premier League.

Acho que temos que aceitar que ele é um menino vindo do Brasil, para a melhor liga do mundo. Ele precisa de tempo para se adaptar e se acomodar porque sua esposa ainda não viajou com ele, ela chegará em algumas semanas e ele não joga há dois meses. É a pré-temporada que ele acabou de passar, então ele está treinando, mas sem jogos.

Temos que dar tempo para que ele se acomode, se adapte e se prepare para o jogo e acelere. Para nós, esta é uma contratação de longo prazo, alguém com quem estamos muito entusiasmados para os próximos anos e que tem todas as condições para ser um jogador da Seleção Brasileira”, disse Matt Hobbs, diretor de futebol do Wolverhampton ao site oficial do clube.

Começo de João Gomes no Flamengo

Em 2019, Gomes jogou como titular na equipe sub-20 e ajudou a vencer cinco competições na temporada, incluindo o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca e a Supercopa do Brasil. Ele foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, mas não pôde participar devido ao Flamengo estar na reta final da temporada. Chegou ao clube com apenas oito anos de idade, quando fez um teste e foi aprovado no mesmo dia.

Ele estreou pelo profissional do Fla no dia 21 de outubro de 2020, entrando como substituto de Willian Arão em uma partida contra o Junior Barranquilla, pela Libertadores, no Maracanã. O técnico ainda era o espanhol Domènec Torrent.

Consolidação como profissional

Após não ter ficado à disposição do técnico Renato Gaúcho na final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, por opção técnica, João Gomes se consolidou na equipe titular com a chegada do português Paulo Sousa. Foi inclusive eleito para seleção do campeonato carioca de 2022. Com a chegada de Dorival Júnior, continuou como peça fundamental da equipe, ao lado de Thiago Maia.

O Pitbull foi titular absoluto, mesmo em um elenco cheio de estrelas, nas conquistas épicas da Copa do Brasil, contra o Corinthians, e da Libertadores, contra o Athletico Paranaense. E pensar que pediu para ser negociado no final de 2021.

Ele deixa o Brasil com quatro gols e quatro assistências em 122 jogos pelo seu clube rubro-negro de coração.