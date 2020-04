Jogador brasileiro vence torneio online de poker e fatura mais de R$ 700 mil

Felipe Salgado. Foto: Divulgação

Não é segredo que o poker online proporciona grandes premiações em dinheiro aos jogadores que têm sucesso nos principais torneios do mundo. E uma das provas disso é um competidor brasileiro que “forrou”, termo utilizado no meio para aqueles que faturam prêmios generosos no esporte.

Trata-se do mineiro Felipe Salgado, de 29 anos, que conquistou há alguns dias o partypoker MILLION, torneio semanal que é referência para jogadores de poker do mundo todo. Ele superou mais de 6 mil competidores e levou pra casa o prêmio de US$ 146 mil, o que totaliza pouco mais de R$ 750 mil.

O jogador é o quinto praticante de poker do país a conquistar o partypoker MILLION, que retornou no final do ano passado e contou com 19 edições. Essa é também uma das maiores premiações da carreira de Felipe desde que largou a faculdade de Sistemas de Informação na Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, para se dedicar exclusivamente ao esporte da mente, há cerca de dez anos.

Felipe também tem ótimos desempenhos em torneios ao vivo em toda a carreira como grinder, terminando várias vezes “in the money”, que é um dos termos do esporte da mente para caracterizar aqueles que levam premiação em dinheiro nos campeonatos. Ele já faturou cerca de US$ 214 mil (pouco mais de R$ 1,1 milhão) em competições como Kings Series of Poker, Brazilian Series of Poker, Latin America Poker Tour, entre outras.

Em disputas ao vivo, sua maior premiação na carreira veio em agosto do ano passado, na Espanha, quando faturou US$ 79 mil (cerca de R$ 414 mil) ao terminar em 16º lugar em uma das etapas do European Poker Tour, principal circuito do continente europeu e um dos maiores do mundo. Além da Espanha, ele já competiu em torneios no Chile e foi campeão do Brazilian Series Of Poker, em São Paulo, no ano de 2014.

Jogador valoriza equipe

Há cerca de três anos, Felipe Salgado é um dos membros da Samba Poker Team, um dos principais times do esporte no país, que também conta com nomes Kelvin Kerber, Fabiano Kovalski, Guilherme Chevea, entre outros expoentes do poker nacional. Ele deve dividir o prêmio entre os sócios da equipe.

Para Salgado, a força de equipes como a Samba Poker Team é uma das chaves para o sucesso brasileiro nas mesas ao vivo e online. “O Brasil cresceu assustadoramente no poker, acredito que com o crescimento dos times de alto nível, não perdemos nada para outros países”, disse o jogador em entrevista ao site do partypoker.

Questionado sobre as pessoas que mais influenciaram positivamente sua carreira, ele não teve dúvidas. “Com certeza, os head coachs do Samba Team e meus amigos lá dentro com quem mais discuto sobre poker: Guilherme Carmo, Ricardo Ragazzo, João Valli, Rafael Monteiro e, principalmente, o Kelvin Kerber, de quem sou amigo há muitos anos, antes mesmo de entrar para o Samba”, completou o jogador.

Outros brasileiros também brilham

Renato Nomura. Foto: Divulgação

Salgado não é o único brasileiro que vem tendo sucesso no poker online. Nesta semana, Renato Nomura faturou US$ 19 mil dólares (cerca de R$ 100 mil) depois de garantir o título de um dos eventos da Powerfest, principal festival de poker online da partypoker, que vem movimentando milhares de jogadores enquanto a pandemia impede a realização de torneios ao vivo.

Pablo Brito. Foto: Divulgação

Outro que levou uma fortuna pra casa foi Pablo Brito, o “Pabritz”, jogador baiano que ocupa a terceira colocação no ranking da Global Poker Index entre os jogadores brasileiros. Ele foi campeão do Irish Open, um dos principais torneios europeus, e embolsou nada menos que € 462 mil (mais de R$ 2,5 milhões).

Há tempos o Brasil faz bonito no poker digital, tendo levado 23 títulos mundiais nas duas últimas edições da Copa do Mundo de Poker Online. Não e à toa que o país tem 23 representantes entre os 100 melhores do mundo de acordo com o ranking da Pocket Fives, um dos principais sites da modalidade.

Um deles, o capixaba Brunno Botteon, faz parte do top 5, ocupando justamente a quinta colocação. Companheiro de Felipe Salgado na Samba Poker Team, Kelvin Kerber é o 17º do ranking mundial, o terceiro melhor do Brasil, ficando atrás também de Pedro Garagnani, que é o 11º da lista.

Nas disputas ao vivo, o Brasil já consagrou seis campeões mundiais no World Series of Poker, principal circuito do planeta. São eles: Alexandre Gomes (2008), André Akkari (2011), Thiago Daceno (2015), Roberly Felício (2018), Murilo Souza (2019) e Yuri Dzivielevski (2019). No circuito europeu, já são mais de 25 títulos conquistados.

Dessa forma o poker vai se consolidando como um esporte sério e extremamente rentável para jogadores brasileiros, seja no cenário ao vivo, seja nos torneios virtuais. Exemplos de competidores de sucesso não faltam.