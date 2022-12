Jogadores do Vasco, Fluminense e Flamengo foram convocados para o torneio Sul-Americano sub-20 de 2023

O técnico Ramon Menezes, ex-Vasco da Gama, anunciou os 22 atletas sub-20 que disputarão o torneio Sul-Americano 2023 pela Seleção Brasileira. A competição será disputada entre os dias 19 de janeiro e 12 de fevereiro. Kauã Santos, Matheus França e Victor Hugo vão representar o Flamengo. Andrey Santos e Marlon Gomes, o Vasco e Matheus Martins, o Fluminense. Todos, com exceção do goleiro rubro-negro, já fazem parte do elenco profissional dos seus respectivos clubes.

Confira a lista completa:

Kaíque – Palmeiras

Kauã Santos – Flamengo

Mycael – Athletico

Arthur – América -MG

Kaiki Bruno – Cruzeiro

Patryck – São Paulo

Beraldo – São Paulo

Douglas Mendes – Red Bull Bragantino

Robert – Corinthians

Weverton – Cruzeiro

Andrey Santos – Vasco da Gama

Marlon Gomes – Vasco da Gama

Matheus França – Flamengo

Ronald – Grêmio

Victor Hugo – Flamengo

Endrick – Palmeiras

Giovani – Palmeiras

Marcos Leonardo – Santos

Matheus Martins – Fluminense

Sávio – PSV

Vitor Roque – Athletico

Ângelo – Santos