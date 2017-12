Jorge & Mateus – Penúltima Programação Do Barra Music

Antes de fechar Suas Portas, o Barra Music, Maior Casa De Shows do País, no Rio De Janeiro Apresenta:

Jorge & Mateus White Party – Participação de Cleber & Cauan – Dia 15/12 – Sexta Feira – Penúltima Programação Do Barra Music

JORGE E MATEUS​ – ​WHITE PARTY

​Cleber & Cauan – Seven

​15 de Agosto (​sexta-feira)

Jorge & Mateus estão de volta ao Rio de Janeiro para mais uma apresentação inesquecível. Os sertanejos que, agitaram cerca de 75 mil pessoas na Maratona da Alegria VillaMix Festival que aconteceu no Parque Olímpico da Barra, agora retornam para levar sucessos para a “White Party” que será realizada no dia 15 de dezembro no Barra Music. Se apresentam ainda a dupla Cleber & Cauan e Sevenn.

Estes shows marcam o penúltimo dia de apresentações na casa, que será fechada. Na se sabe se temporariamente, retornando em breve com outro nome.

O Barra Music fez história, nenhuma outra casa de shows conseguiu reunir tribos, ritmos, classes sociais, gêneros, entre muitas outras características que só ali se reuniam. Quem não foi ainda tem tempo de ir, quem já foi, tem a chance de se despedir!

O show da dupla goiana faz parte da tour 2017 e contemplará diversos hits que fazem parte dos 12 anos de trajetória da dupla Jorge & Mateus, como “Nocaute”, “Logo Eu”, “Amo Noite e Dia”, “Seu Astral”, “Os Anjos Cantam”, “Vou Voando”, “Sosseguei” e “Pra Sempre Com Você”,dentre tantos outros. Os singles mais recentes da dupla, “Se o Amor Tiver Lugar”, “Medida Certa” e a nova “Contrato” também estarão no setlist que promete agitar o público.

Cleber & Cauan, pela primeira vez no Rio de Janeiro são responsáveis por grandes sucessos como “Quase”, “Sonho” e “Whisky e Prazer” prometem empolgar os cariocas. A música ‘Quase’, que alcançou 23 milhões de visualizações no canal da dupla no YouTube. O hit chegou a ser compartilhado em uma rede social pelo craque Neymar.

No vídeo divulgado, Neymar apresenta aos seus seguidores um trecho da música. “Só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase é tipo ida e volta daqui até Marte. Se Deus fez outra de você tá decorando a casa d’Ele”, canta.

Quem fará o esquenta antes das duplas é o DJ Sevenn.

Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias do Barra Music ou através do site https://www.guicheweb.com.br/barramusic/evento/7137 . Meia Entrada para estudantes, professores da rede pública, portadores de deficiência com carteirinha, menores de 21 anos e maiores de 65 anos. A classificação é 18 anos.

SERVIÇO

JORGE E MATEUS WHITE PARTY – NO BARRA MUSIC

– Data: – 15 de dezembro (sexta-feira)

– Local: – Barra Music (Avenida Ayrton Senna 5.850 – Jacarepaguá)

– Horários: – Abertura da casa às 22h

– Shows a partir das 00hs

– Ingressos: – https://www.guicheweb.com.br/barramusic/evento/7137

– Pista: R$ 170 – inteira / R$ 85 – meia

– Jirau: R$ 240 – inteira / R$ 120 – meia

Camarotes: Vendas de Camarote Exclusivo pelo Call Center:

– Priscilla Coellen: WhatsZapp: (21) 98101-5787

– e-mail: camarotes@priscilacoellen.com.br

– Vip Nível 01 | 10 Pessoas

– Linha 1 R$ 2.500,00 / Linha 2 R$ 2.000,00 / Linha 3 R$ 1.800,00

– Super Vip Nível 02 | 12 Pessoas

– Linha 01 R$ 3.850,00 / Linha 02 R$ 3.300,00

-Informações: (21) 3303-1000

-Classificação 18 anos

-Bilheterias do Barra Music: De 2ª A 6ª das 11h às 12h e das 14h às 16h

