Jorge Sampaoli é novo técnico do Flamengo após saída do Vítor Pereira

Vítor Pereira não aguentou a sequência de vices e resultados ruins no Flamengo. No comando da equipe, o técnico português ficou em segundo lugar na Supercopa do Brasil, onde perdeu para o Palmeiras, Recopa Sul-Americana, que perdeu para o Independiente del Valle, no Equador. Taça Guanaraba e Carioca o Fluminense superou no Maranã. No Mundial de Clubes, foi eliminado para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, na semifinal e não chegou sequer na final. Venceu o Al-Ahly pela disputa de terceiro e quarto lugar, e venceu. Real Madrid foi campeão da competição.

O novo comandante

Ao começar a busca por um novo comandante, surgiu naturalmente o nome do também português Jorge Jesus, campeão da Libertadores e do Brasileirão de 2019. Pelo Rubro-Negro ele tem mais títulos (5), do que derrotas (4). Porém, ele tem contrato com o Fenerbahçe, da Turquia, até o dia 30 de junho, e não pretendia deixar o clube antes do vínculo encerrar.

Logo, foi acertada a contratação do argentino Jorge Sampaoli, com contrato até dezembro de 2024. Ele estava livre no mercado. Seu último clube foi o Sevilla, da Espanha, mas foi demitido após flertar com a zona de rebaixamento.

“O Clube de Regatas do Flamengo comunica que assinou acordo com o técnico Jorge Sampaoli para dirigir o elenco de futebol profissional até 31 de dezembro de 2024”, escreveu o Fla em nota oficial.

Quem é Sampaoli?

Com uma carreira que começou no início dos anos 90, Jorge Sampaoli se tornou um dos treinadores mais renomados em atividade no mundo, conhecido por sua abordagem tática inovadora e estilo de jogo ofensivo.

Sua carreira no futebol começou como jogador, mas foi curta. Sampaoli começou a jogar futebol nas categorias de base do Newell’s Old Boys, clube da cidade de Rosário. Ele jogou profissionalmente por apenas cinco anos, em clubes menores da Argentina, como Belgrano de Arequito e Alumni de Casilda. Após encerrar a carreira de jogador, Sampaoli se dedicou à carreira de treinador.

Em seus primeiros anos como treinador, Sampaoli trabalhou em clubes menores da Argentina, como Alumni de Casilda e Belgrano de Arequito. No entanto, seu trabalho chamou a atenção de clubes maiores e, em 2002, ele foi contratado pelo clube chileno O’Higgins. Mostrou seu talento tático e sua capacidade de extrair o máximo de jogadores limitados. Em 2011, ele foi contratado pelo clube chileno Universidad de Chile, onde teve a chance de mostrar seu estilo de jogo ofensivo e de alta pressão.

Na Universidad de Chile, Sampaoli conquistou a Copa Sul-Americana em 2011. Sua equipe jogava com uma intensidade impressionante, pressionando o adversário desde a saída de bola e buscando o gol o tempo todo. Ele se tornou uma referência no futebol sul-americano e foi contratado pela seleção chilena em 2012.

Com a seleção chilena, Sampaoli conquistou a Copa América em 2015, derrotando a Argentina, de Lionel Messi, na final. Se tornou um ídolo no Chile e foi contratado pelo Sevilla, da Espanha, em 2016.

No Sevilla, Sampaoli teve uma boa temporada, levando o time à quarta colocação na La Liga e conquistando a Copa do Rei. Em 2018, foi contratado pela seleção argentina, com a missão de levar a equipe ao título da Copa do Mundo. No entanto, a seleção argentina teve uma campanha decepcionante no torneio, sendo eliminada nas oitavas de final pelo eventual campeão, a França. Sampaoli foi criticado pela imprensa e torcedores por sua abordagem tática confusa e falta de consistência na seleção.

Após a Copa do Mundo, ele deixou a seleção argentina e passou a ser cobiçado por clubes da Europa e América do Sul. Em 2019, ele foi contratado pelo Santos, do Brasil, onde teve uma boa passagem, levando a equipe à segunda colocação no Campeonato Brasileiro.

No entanto, Sampaoli acabou deixando o Santos após uma boa temporada e conflitos com a diretoria do clube. Por lá foi muito bem, superando inclusive o Flamengo de Jorge Jesus por 4 a 0 na Vila Belmiro. Em seguida, ele foi contratado pelo Atlético Mineiro. O time teve um bom início no Campeonato Brasileiro, mas oscilou muito durante a competição e acabou ficando apenas na terceira colocação. Foi campeão mineiro em 2021, e montou a base do elenco vencedor comandado pelo técnico Cuca na temporada. Foi campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão, com Hulk como protagonista.

Deixou Belo Horizonte para treinar o Olympique de Marseille, da França, onde teve a missão de reconstruir a equipe e levá-la de volta à briga pelo título do Campeonato Francês, com o PSG. Lá pediu a contratação e trabalhou junto do volante Gerson. O volante fez sua temporada com mais gols na carreira. Jogou mais pela esquerda e pisou na grande área. Vão se reencontrar no Mengão.