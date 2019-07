Jornalista Renata Capucci dá aula de gastronomia gratuita no Zona Sul na Barra da Tijuca

Crédito: Carolina Oliveira

A inovação e a interatividade são as marcas da loja modelo do grupo Zona Sul na Barra da Tijuca. Entre as atrações idealizadas para celebrar os 60 anos da rede, o Estação Sabores é um dos espaços mais concorridos do empreendimento. Em forma de sala de aula, equipado com os mais modernos utensílios de cozinha, o local foi pensado para receber aulas diárias de culinária comandadas por nomes da cena gastronômica carioca.

No próximo dia 8 de julho, segunda-feira quem comanda as panelas da cozinha é a jornalista Renata Capucci, apaixonada por gastronomia, Renata ensina seu Frango ao Curry com pêssego na aula que tem como tema “Confraria Gourmet – As receitas de Renata Capucci”. A aula é gratuita e conta com degustação ao final.

SERVIÇO

Zona Sul Santa Mônica

Estação Sabores com Renata Capucci

Segunda-feira, 08 de julho, às 19h

Endereço: Av. das Américas 7.870 – Barra da Tijuca