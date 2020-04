Jovem empresário Arthur Caravellas tem agência de marketing com sete dígitos

Arthur Caravellas, empresário de 20 anos, nascido no . Apesar de muito jovem, o carioca já tem uma história de sucesso e é proprietário de uma agência de marketing de sete dígitos, com mais de 1000 clientes satisfeitos em todo o mundo.

“Quando eu tinha 13 anos, me mudei do Brasil para os Estados Unidos com grandes sonhos de ser um empresário de sucesso como meu pai”, comenta o jovem empresário.

Depois de terminar o colegial e cursar a faculdade por um ano, Arthur Caravellas decide aos 19 anos iniciar o próprio negócio de marketing de mídia social.

Seis meses depois, ele já conseguia impactar milhares de vidas em todo o mundo, ajudando as empresas estabelecidas a aumentar sua receita com estratégias secretas de marketing, ajudando as pessoas a aumentar seu público e expandir seu alcance nas mídias sociais.

Texto: Jornalista Lucas Brito

#rionoticias #facundonavarro