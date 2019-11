Jovem realiza seu sonho no mundo do funk

Jouberth Mateus Asevedo de Souza é um jovem cheio de sonhos e busca sempre o melhor para a sua família. Com apenas 22 anos e morador da Comunidade do Santo Amaro, localizada no bairro do Catete, Zona Sul do Rio de Janeiro, ele sempre batalhou para conquistar seu espaço com muita humildade e dedicação.

Atualmente, Jouberth é conhecido como “DJ 2T do IPAD” e possui uma das músicas mais tocadas na capital carioca e em todo Brasil chamada “Tudo começou no Santo Amaro”, somando mais de meio milhão de exibições no Youtube e em todas as plataformas digitais.

O DJ sempre enfatiza que “nunca desista dos seus sonhos, corra atrás e faça se tornar realidade”. Jouberth de Souza já chegou a trabalhar cerca de 11 horas por dia em uma empresa de cinema, mas sempre encontrou um tempinho dos seus dias para se dedicar ao mundo do funk, que é a sua verdadeira paixão.

Em início de carreira, Jouberth enfrentou algumas situações desagradáveis com os contratantes e até mesmo com DJ’s mais experientes, mas sem se deixar abalar. “Quem antes desacreditava, hoje em dia me pergunta qual o segredo: Insista, persista e nunca desista”, afirma o DJ.