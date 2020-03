Jovens empreendedoras apostam no cada vez maior mercado pet

Setor faturou mais de R$ 35 bilhões em 2019 e continua crescendo

O empreendedorismo representa uma importante ferramenta para o empoderamento feminino, trazendo oportunidades para as mulheres. Foi nisso que apostaram Caroline Ramalho e Danielle Barcelos, sócias do Grupo Tudodvet, farmácia de manipulação veterinária que se tornou referência em saúde animal, apostando em um mercado que, só em 2019, viu suas vendas chegaram a R$ 35,4 bilhões, segundo projeção do Instituto Pet Brasil, associação do setor, numa alta de 3% sobre o ano anterior.

Hoje, os 9,3 milhões de mulheres que estão à frente de um negócio representam 34% de todos os donos de negócios formais ou informais no Brasil. O ato de empreender por si só já é um grande desafio. Infelizmente ainda vivemos em um mundo onde as mulheres sofrem algum tipo de preconceito e, no meio empresarial, elas tendem a enfrentar dificuldades maiores apenas pelo fato de serem mulheres.



Pesquisas já mostraram que muitas mulheres tratam seus pets como filhos – e inclusive os chamam assim. Pensando nisso, Daniele e Caroline, além dos medicamentos, criaram uma linha de cosméticos naturais para pets ficarem ainda mais lindos.

Shampoos, cremes, gel, gel dental, loções, hidratantes e balm, tudo produzido respeitando phs específicos para pele do animal. Afinal, problemas de pele são disparados a maior causa de consultas no veterinário.



Muitos desses produtos são fabricados com preocupação ecológica. A Tudodvet tem, por exemplo, seu pioneiro sabonete em barra, fabricado com o conceito Waterless. Ou seja, é manipulado sem usar água em sua formulação, pensando na escassez deste bem tão precioso. Já o Shampoo Natural Hidratante utiliza ingredientes naturais em sua formulação, garantindo pets lindos e saudáveis. E, ao mesmo tempo, contribuindo para a conservação do nosso planeta.

Fotos: Carla Josephyne