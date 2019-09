Jovens empreendedoras criam linha de cosméticos específica para animais

Filhos peludos e lindos

Pesquisas já mostraram que muitas mulheres tratam seus pets como filhos – e inclusive os chamam assim. Pensando nisso, Daniele Barcellos e Caroline Ramalho, sócias do Grupo Tudodvet (farmácia de manipulação veterinária) criaram uma linha de cosméticos naturais para pets ficarem ainda mais lindos. Daniele e Caroline são empreendedoras jovens, bonitas e que se cuidam. Nada mais natural que isso se refletisse no seu trabalho.

Shampoos, cremes, gel, gel dental, loções, hidratantes e balm, tudo produzido respeitando phs específicos para pele do animal. Afinal, problemas de pele são disparados a maior causa de consultas no veterinário.

Muitos desses produtos são fabricados com preocupação ecológica. A Tudodvet tem, por exemplo, seu pioneiro sabonete em barra, fabricado com o conceito Waterless. Ou seja, é manipulado sem usar água em sua formulação, pensando na escassez deste bem tão precioso. Já o Shampoo Natural Hidratante utiliza ingredientes naturais em sua formulação, garantindo pets lindos e saudáveis. E, ao mesmo tempo, contribuindo para a conservação do nosso planeta.

Para mais informações,

Helcio Alves – (21) 99594 1958