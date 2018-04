JOYCE MORENO NA ESTREIA DO BOSSA ABRAMUS

Bossa Abramus estreia com Joyce Moreno! “Ser mulher na música era algo mal visto. Não gosto de colocar diferença entre a música feita por homem e mulhe r. Eu sou um compositor”. Nesse tom, afinadíssimo, começa nossa viagem musical pela Bossa Nova. A efervescência criativa nas décadas de 60 e 70, celebrada nos grandes festivais, e a parceria de sucesso com Elis Regina e a poeta Ana Terra são outras memórias que Joyce relembra ao lado do amigo Danilo Caymmi. Assista agora!







E nos próximos programas, Roberto Menescal(17 de abril), Bossa Cuca Nova (24 de abril), Marcos Valle (1º de maio), Cynara e Cyva (8 de maio), Olivia Hime e Geraldinho Carneiro (15 de maio).

