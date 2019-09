Kaleb Calasans participa de programa de TV

Kaleb Calasans, paulista, com apenas 2 anos de idade já foi convidado para participar de vários desfiles de moda em São Paulo. Participou do programa do palhaço Leleko exibido na Rede NGT, canal 48.1 digital. O programa foi ao ar nesta quinta dia 5 de Setembro.

Em sua conta no Instagram, sua mãe Yolanda compartilha fotos dele em eventos e desfiles. Com o crescimento em sua rede social Instagram @mae_kalebcalasans, em tão pouco tempo já possui mais de 30 mil seguidores, maior parte igs infantis e maternos que se identificam com o seu conteúdo, o instagrammer faz trabalhos de divulgações para grandes marcas em seu feed e stories.