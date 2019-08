Kotobuki oferece menu executivo durante o almoço

COMBINADO 15 PCS – Foto Renata Spinelli

Comer fora de casa muitas vezes pode pesar no orçamento, por isso uma ótima dica é experimentar os menus executivos que alguns restaurantes oferecem pela cidade e aproveitar a boa relação custo-benefício desses locais. Esse é o caso do tradicional restaurante de culinária japonesa Kotobuki.

As duas casas, uma na Barra e outra em Botafogo, oferecem um menu executivo japonês com direito a entradinhas, combinados, pratos quentes e frios, sempre no horário do almoço. Para iniciar, há opções como ceviche de peixe do dia (R$ 7,00), tartare de salmão com chips de batata doce (R$ 7,00) e os clássicos harumakis (R$ 7,00 duas unidades). Entre os principais, são servidos combinados diversos, como Obento, com gohan, legumes, 5 sashimis de salmão, peixe empanado, harumaki de camarão e salada (R$ 34,00) e o combinado de 15 peças, com 4 sashimis, 5 sushis e 6 makimonos (R$ 36,00). Outra boa pedida é o frango xadrez com yakimeshi (R$ 24,00) e o clássico yakissoba, nos sabores carne ou frango (R$ 26,00 cada).

Kotobuki

Praia de Botafogo, 400, 7º andar – Botafogo | Telefone: 3171-9595

Rio Design Barra – Av. das Américas, 7777 – Barra da Tijuca | Telefone: 3328-8844

Todos os dias, de 12h até o último cliente