‘La Bamba – O Musical’ História de Ritchie Valens

A Temporada de estréia do musical baseado na vida de Ritchie Valens estará no Teatro XP Investimentos no Jockey Clube da Gávea.

Estreia dia 06 de Junho a terceira temporada de ‘La Bamba – O Musical’, no Teatro XP Investimentos, na Zona Sul do . Desta vez, o espetáculo traz uma montagem inédita. A CIA Cara Lavada optou pela direção de Cesar Bournier que, além de adaptar o texto de Rayssa de Castro, traz uma nova roupagem ao espetáculo diferente das últimas temporadas. O Maestro Ivan Cid continua responsável pela Direção Musical e pelos arranjos brilhantes. Já a coreografia fica a cargo da renomada Dani Greco. O Cantor Gui Daiher faz o Ritchie Valens, mesmo com um pouco mais de idade que o homenageado, o cantor tem a aparência de 17.

La Bamba – O Musical é um espetáculo livremente inspirado na vida e obra de Ricardo Esteban Valenzuela Reyes, mais conhecido como Ritchie Valens, compositor e autor estadunidense de origem mexicana, nascido em uma comunidade pobre, próxima a cidade de Los Angeles que, com seu talento, dedicação e especialmente sua disposição para superar obstáculos e barreiras, consegue marcar profundamente a história da música mundial, sendo comparado a Elvis Presley.

Em 2019 completou sessenta anos do acidente aéreo que resultou em sua morte juntamente com Buddy Holly e The Big Bopper, sendo considerado por muitos “O dia em que a música morreu”.

Atores, cantores, diretores e músicos se reuniram para criar um espetáculo de excelente qualidade artística para contar a trajetória da música, pelos olhos e a vida de um cantor que, em sua breve existência, não mensurava a sua importância atemporal na história da música no cenário mundial.

Idealizado pela produtora Rayssa de Castro, que escreveu livremente o texto inspirado na vida de Ritchie Valens, no formato teatral, e encomendou ao diretor Cesar Bournier a direção e adaptação para o formato musical, o maestro Ivan Cid, propôs as músicas e criou os arranjos originais. Vinte atores/cantores e três músicos se juntaram, através de uma audição pública, para formar o elenco. Para compor a equipe na execução do projeto, ingressaram na equipe os preparadores de elenco Mara Soto e Bruno Raphael, a fonoaudióloga e assistente de produção Priscila Mayer, o coach de língua estrangeira Douglas Cardozo e a coreógrafa Dani Greco.

Objetiva-se, com a linguagem e a direção do espetáculo, uma visão leve e agradável, sobretudo com apelo emocional e afetivo das músicas selecionadas, apresentando a influência de Ritchie Valens aos caminhos que a música tomou na História, rompendo com tempo e espaço e influenciando gerações diversas da música, inclusive a atual. Esta influência se propagou para todo o mundo, demonstrada em nosso espetáculo com referências musicais em inglês, espanhol, latim, francês, italiano e até dialeto tribal. O dia da morte de Ritchie foi considerado, a partir de sua importância, como “o dia em que a música morreu”, eternizado por Don McLean através da canção “American Pie”.

Apoio Cultural:

Depil All Time, Nova Dupla, Centro de Artes Calouste Gulbenkian, Banana Tropical, Tatiana Medeiros Fonoaudióloga, Valor Café, Made 4 You, Império dos Quiches, Dani Cabanas, Alfa Music, Galetomania, Escola de Cinema Darcy Rineiro, Rede, Donna Natureza, Copa Hair, De Mel.

Agradecimentos Vakinha Online

Alessandra da Silveira, Alfredo Lopes, Amália Galvão Idelbrando, Ana Paula callil, Cláudia dos Santos, Claudio da Silva Gomes, Cristiana Vidal, Daniele Souza, Debora da Hora Santos, Eduardo de Almeida Antunes, Erica Tavares, Fernanda Pozzebon, Gabriela Chalub, Gisele S Monteiro, Guilherme Constâncio, Gustavo Souza Azambuja, Helena Goldenberg, Jose dos Reis, Jose Maria Elias do Vale, Jussara Moreira, Jussara Neves Calmon, Kadú Sandeiro, Karen Godinho Lemos, Kelly Debiazi Virissimo, Maria Cristina dos Santos, Maria Lydia Freitas Oliveira, Marilese Mara Machado, Maristela de Paula Pinheiro, Marli Mello Vianna da Cunha, Moura, Neyr Leão, Ronaldo Santos, Rosely Garcia, Rubeni Carpanedo Venturini, Thaís Spindola e Valeria Zettel

Ficha Técnica:

Direção e Adaptação do Texto de Rayssa de Castro: Cesar Bournier

Texto Original: Rayssa de Castro

Direção Musical e Arranjos: Maestro Ivan Cid

Coreografia: Dani Greco

Elenco: Andressa Colares, Augusto Volcato, Carlos de Moraes, Chris Markes, Cris Ramos, Dani Barbos, Daniela Schmitz, Daniela Sousa, Djanira de Paula, Gui Daiher, Joy Miranda, Mayara Tenório, Neyriellen Ferreira, Paulo Fernandes, Pedro Prado, Thaieny Monteiro, Viviane Delfino, Wagnera e Wendel Pereira.

Músicos: Beto di Souza – Bateria, Gui Daiher – Guitarra, Henrique Ayres – Guitarra, Ivan Cid – Piano, Lennon Barbosa – Teclado e Samuel Permino – Baixo.

Direção de Arte: Cesar Bournier

Preparadores de Elenco: Mara Soto e Bruno Raphael

Consultor de Idiomas: Dougie

Fonoaudióloga e Preparadora Vocal: Priscila Mayer

Costura: Ariane de Castro e Cacilda Monteiro

Luz: Eder Nascimento

Locução: Rodrigo Najar

Vídeo Design: Bruna Pieroni Cidade Rodrigues e Vinícius Alves Rodrigues Carneiro

Programador Visual: Thiago Ristow

Still: Kadu Rangel

Logomarca: Andressa Colares

Assistente de Produção: Marcelo Gomes

Produção: CIA Cara Lavada

Coprodução: Cesar Bournier Produções

Siga as Redes Sociais:

https://www.instagram.com/labambaomusical/

https://www.facebook.com/labambaomusical2019/

SERVIÇO

La Bamba – O Musical

Datas: 06 a 30/06/2019

Local: Teatro XP Investimentos

Endereço: Av. Bartolomeu Mitre, 1110 (Jockey Club Brasileiro) – Leblon – Rio de Janeiro

Horário: Quinta a Sábado às 21h | Domingo às 20h

Abertura dos portões: 1h30 antes do espetáculo

Classificação etária: Livre. Menores de 05 anos devem entrar acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais.

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Bilheteria do Teatro XP

Av. Bartolomeu Mitre, 1110 (Jockey Club Brasileiro) – Leblon – Rio de Janeiro

Terça-feira das 13h às 17h

Quarta a sexta-feira das 17h às 21h

Sábados das 13h30 às 21h

Domingos das 13h30 até a hora do espetáculo em cartaz

Apenas venda e retirada de ingressos para os eventos do Teatro XP Investimentos

PONTOS DE VENDA – SUJETO A COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Loja EVENTIM – Brasília Shopping

SCN Quadra 5 Bloco A – 2º Subsolo – Brasília Shopping – Brasília/DF

Segunda a sábado das 10h às 22h

Domingos e feriados das 13h às 19h

Venda e retirada de ingressos para todos os eventos vendidos pela EVENTIM

Loja EVENTIM – Shopping 5ª Avenida

R. Alagoas, 1314 – Loja 20C – Savassi – Belo Horizonte/MG

Segunda a sexta-feira das 10h às 19h

Sábados das 10h às 16h

Venda e retirada de ingressos para todos os eventos vendidos pela EVENTIM

Casa Natura Musical

R. Artur de Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo/SP

Terça a sábado das 12h às 20h

Segundas e domingos, somente em dias de show

Venda e retirada de ingressos para todos os eventos vendidos pela EVENTIM

Allianz Parque

R. Palestra Itália, 214 – Perdizes – São Paulo/SP

Terça a domingo das 10h às 18h

Não há funcionamento em feriados

Obs.: Em dia de jogos e eventos, o horário de funcionamento está sujeito a alteração.

Venda e retirada de ingressos para todos os eventos vendidos pela EVENTIM

Teatro J. Safra

R. Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo/SP

Quartas e quintas das 14h às 21h

Sexta a domingo das 14h até o horário dos espetáculos

Venda e retirada de ingressos para os todos os eventos vendidos pela EVENTIM

Jeunesse Arena

Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ

Terça a sábado das 10h às 12h e das 13h às 17h

Venda e retirada de ingressos para todos os eventos vendidos pela EVENTIM

A Bilheteria encontra-se em frente à Jeunesse Arena

Amplitur

R. Padre Leonardo Nunes, 440 – Portão – Curitiba/PR

Segunda a sexta-feira das 9h às 12h e das 13h30 às 18h

Venda e retirada de ingressos para todos os eventos vendidos pela EVENTIM

Porks Museu

R. Marechal Hermes, 1092 – Centro Cívico – Curitiba/PR

Terça a domingo das 17h às 0h

Feriados das 17h às 0h

Venda e retirada de ingressos para todos os eventos vendidos pela EVENTIM. Vendas somente em cartão de crédito e débito.

Porks Vicente Machado

Av. Vicente Machado, 642 – Batel – Curitiba/PR

Terça-feira a domingo das 17h às 0h

Feriados das 17h às 0h

Venda e retirada de ingressos para todos os eventos vendidos pela EVENTIM. Vendas somente em cartão de crédito e débito.

MEIA-ENTRADA E INGRESSOS PROMOCIONAIS

Confira em https://www.eventim.com.br/meiaentrada as leis de meia-entrada, identificando quem tem direito ao benefício e os documentos comprobatórios.

https://www.eventim.com.br/ingressos.html?affiliate=BR1&doc=artistPages/tickets&fun=artist&action=tickets&erid=2485424&includeOnlybookable=false&x10=1&x11=la%20bamba