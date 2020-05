LABORATÓRIOS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA NO RIO REALIZAM TESTE PARA COVID EM DRIVE THRU

Laboratórios do Grupo Fleury no implementam drive-thru para realizar teste de diagnóstico para COVID-19

A Clínica Felippe Mattoso e o Labs a+, marcas do Grupo Fleury no Rio de Janeiro, acabam de colocar em rotina o teste molecular do tipo RT-PCR para diagnóstico da COVID-19 por meio da modalidade de drive-thru, que permite às pessoas fazerem o exame sem sair do carro. O serviço está disponível na Unidade Barra Américas do Felippe Mattoso, localizada na Barra da Tijuca, e na Unidade Madureira do Labs a+, no bairro Madureira. Para realizar o exame é necessário fazer o agendamento, ter indicação clínica e estar com o pedido médico.

O teste molecular do tipo RT-PCR é feito a partir de uma amostra de secreção respiratória, que permite a detecção direta do material genético do vírus. O exame é indicado para a verificação da infecção aguda sintomática, e para pessoas que possuam sintomas da COVID-19 com duração entre 3 e 7 dias. O teste custa R$ 470,00 para clientes e R$ 282,00 para profissionais da saúde. O resultado fica pronto em 72 horas.

“O método RT-PCR consiste na coleta de amostra da secreção respiratória que permite identificar o vírus no período em que está ativo na nasofaringe, tornando possível aplicar a conduta médica apropriada: internação, isolamento social ou outro procedimento pertinente para o caso em questão. Por isso é importante ter indicação clínica e recomendação médica para realizar o exame”, explica a Dra. Renata Nunes, coordenadora médica da Clínica Felippe Mattoso e do Labs a+, marcas do Grupo Fleury.

Entenda como funciona o teste de diagnóstico RT-PCR da COVID-19

O teste pelo método RT-PCR (do inglês reverse-transcriptase polymerase chain reaction) é considerado o padrão-ouro no diagnóstico da COVID-19, cuja confirmação é obtida por meio da detecção do RNA do SARS-CoV-2 na amostra analisada, preferencialmente obtida de raspado (swab) de nasofaringe, isto é, material obtido da mucosa do fundo do nariz com uma haste flexível. A coleta pode ser feita a partir do terceiro dia após o início dos sintomas e até o sétimo dia, pois ao final desse período a quantidade de RNA tende a diminuir. Ou seja, o teste RT-PCR identifica o vírus no período em que está ativo na nasofaringe, tornando possível aplicar a conduta médica apropriada. O teste baseia-se no método de PCR, seguindo protocolo do Hospital Universitário Charité ( , Alemanha) e validado de acordo com as normas do Colégio Americano de Patologistas (CAP).

Passo a passo do método RT-PCR:

Transforma RNA do vírus em DNA;

DNA é amplificado;

Se houver material genético do SARS-CoV-2 na amostra, sondas específicas detectam a sua presença e emitem um sinal que é captado pelo equipamento, sendo traduzido em resultado positivo;

Em caso de resultado positivo, a suspeita da COVID-19 é confirmada.

SERVIÇO – Drive-thru para teste de diagnóstico pelo método RT-PCR da COVID-19

Clínica Felippe Mattoso

Unidade Barra Américas (Av. Das Américas, 4303 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ)

Agendamento: (21) 99127-2097

Labs a+

Unidade Madureira (Av. Américo Brasiliense, 263 – Madureira – Rio de Janeiro/RJ)

Agendamento: (21) 2538-3600