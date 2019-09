LANÇAMENTO DA ANTOLOGIA ” SE TENS UM DOM, SEJA.” NA BIENAL DO LIVRO 2019

No dia 08/09 às 17h será lançado na Bienal do Livro/ RJ a antologia “Se tens um dom, seja – Bruno e as Brunetts”.O projeto é uma idealização do poeta e produtor cultural Bruno Black que reúne 31 poetisas com poesias de diversas temáticas. Algumas delas nunca haviam lançado um livro e tampouco achavam-se escritoras; já outras, com obras publicadas.

O projeto visa dar voz e vez à escritoras ainda não consagradas, porém talentosas. A ideia é fazer da arte um ato de amor .

” Quero fazer da arte de escrever um ato contínuo de amor próprio para cada ser humano.” _diz Bruno Black.

A antologia tem contra capa da cantora e compositora Sandra de Sá com uma homenagem aos participantes envolvidos.

O lançamento da antologia ainda conta com um momento especial, onde será sorteado um livro solo para uma das poetisas.

“Se tens um dom,seja!” Esse é o bordão de Bruno Black que deu nome a sua antologia por acreditar que cada pessoa deve viver e ser seu dom!

~Texto de Thaty Sobral