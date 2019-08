Lançamento do Livro “Gente que se Apaga”

De autoria de Alan Minas, o livro aborda as relações familiares sob a visão de uma criança

Dia 24 de agosto, sábado, será lançado o livro “Gente que se Apaga”, de Alan Minas (Editora Metanoia), na Livraria Blooks (Praia de Botafogo, 316 – Lojas D e E), a partir das 15h. O livro aborda as relações familiares sob o ponto de vista de uma criança.

O autor conta a história de Guilherme, que encontra-se numa sala de aula, no topo de uma elevada montanha. Por estar nesse inóspito lugar, acredita estar sonhando. Ele encontra Davi, um menino de giz riscado no quadro negro, que sofre de misteriosos apagamentos pelos conflitos familiares que vivencia. Solidário ao amigo, Guilherme tenta impedir que ele se apague por inteiro. E ambos ficam intrigados, ao descobrirem que compartilham o mesmo sonho.

A história tem forte carga poética, e influência da literatura Borgeana. O texto parte de uma premissa subjetiva, de uma família comum, mas tem alcance universal por conta da temática envolvida, assunto que envolve todo, e qualquer, tipo de família. O livro abre inúmeras reflexões sobre relações parentais, conjugais e, sobretudo, relações humanas. Escuta, diálogo e respeito.

– Essas são as fortes referências presentes nesse tema, crucial e tão debatido, em nossa contemporaneidade. “Gente que se Apaga” surge como um solo fértil, pronto a germinar encontros e diálogos em diversas áreas de interesse, onde as infâncias e o senso de alteridade encontram espaço de expressão, e sua plenitude, explica o autor.

Sobre o autor

Alan Minas nasceu no , é formado em cinema e pós-graduado em roteiro. Já dirigiu e roteirizou o documentário A Morte Inventada – Alienação Parental, que se tornou referência no tema no Brasil e no exterior, e acabou desdobrando-se no livro A Morte Inventada – Ensaios e Vozes. Dirigiu e roteirizou o longa-metragem A família Dionti, selecionado pelo Latin America Fund do TFI-NY, premiado no Brasil e em diversos países. O filme teve sua adaptação para a literatura, tornando-se um romance homônimo. Escreveu o livro juvenil Quando Ju Escapou pra Dentro, finalista no prêmio Barco a Vapor em 2013, e que está em fase de preparação para o cinema. Roteirizou e dirigiu sete curtas-metragens, premiados em festivais nacionais e internacionais.

SERVIÇO:

Lançamento do livro “Gente que se Apaga” de Alan Minas

Data: 24 de agosto de 2019

Hora: das 15h às 18h

Local: Livraria Blooks – Praia de Botafogo, 316 – lojas D e E

Editora Metanoia

Páginas: 34 – Preço: R$ 30,00

Disponível nas principais livrarias e pré-venda no site: https://loja.metanoiaeditora.com/gente-que-se-apaga