Espaço Jeito Carioca na Lapa recebe Feira de Moda Brechó, artesanato e Gastronomia

No próximo sábado, dia 03, um dos principais pontos turísticos, a Lapa, será palco de uma das principais feiras de economia criativa do Rio de Janeiro. O Armazém 021 Desapegos aporta em novo local, no Espaço Jeito Carioca.

Com objetivo de entregar a moda, a cultura e o empoderamento, o brechó reúne diversas marcas e produtos com um precinho ainda mais especial. Você poderá encontrar de roupas a sapatos, passando por aquela bolsa tão desejada, além de acessórios e muito mais. O Armazém também conta com artesanato, gastronomia, acessórios e pra criançada torneio de Game retrô com a galera do Vila Anime.

O Armazém 021 também conta com a campanha de doação de alimentos e material de higiene para as vítimas da chuva no Rio de Janeiro.

Serviço: Armazém 021 – Desapego



Data: 03 de Março, de 10h às 18h Local: Espaço Jeito Carioca – Rua Riachuelo, 15 – Lapa Entrada Franca Joana Cardozo Produtora Executiva Empodere-se 021 (21) 99325-3017

