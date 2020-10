Lavô oferece limpeza de carros em casa e no trabalho, sem uso de água e com produtos biodegradáveis

Aplicativo de lavagem automotiva abre mais de 1.000 vagas no Rio de Janeiro

Já imaginou poder fazer de um hábito sua própria fonte de renda? Foi pensando assim que surgiu a Lavô, uma empresa que já está em 11 cidades brasileiras, e oferece, através de seu aplicativo, a oportunidade para milhares de pessoas, independentemente de sexo, classe social ou idade adulta, poderem trabalhar com lavagem de carros a seco delivery. E neste mês de outubro, ela inicia suas operações no Rio de Janeiro.

A Lavô é conhecida como “Uber” da limpeza automotiva. O cliente marca sua lavagem pelo aplicativo e o parceiro vai até sua residência ou local de trabalho fazer o serviço.

A empresa capacita seus parceiros a trabalharem com excelência e com materiais biodegradáveis, sem utilização de água, gerando, de forma consciente e cuidadosa em relação ao meio ambiente, uma oportunidade de renda extra para uma grande parcela da população em meio a um momento de aumento de desemprego e escassez de trabalho devido à pandemia.

No Rio de Janeiro serão mais de 1.000 vagas disponibilizadas. Para ser um parceiro da Lavô é muito simples. Basta acessar https://lavo.online/parceiro, se cadastrar e aguardar a confirmação por e-mail. Quem se interessar em obter sua renda extra, ou até mesmo tornar esse trabalho como seu plano A, terá que pagar uma taxa fixa semanal ao aplicativo, que vai variar de acordo com os dias que poderá se dedicar à lavagem dos carros. Há uma estimativa de até R$1.000,00 de lucro semanal, em média.

Todas as dúvidas e informações serão oferecidas aos que desejarem ser parceiros da Lavô no treinamento que a empresa fará no próximo dia 17, na loja Hidrorio Assistência, em Campo Grande, às 9h30. Além de esclarecer todos os pontos, haverá o treinamento com produtos que serão usados durante o trabalho de limpeza. Os interessados podem garantir sua presença pelo link https://campanha.lavo.online/treinamento-rio-de-janeiro.

Após o treinamento, se o parceiro já estiver com o cadastro aprovado, basta adquirir seu kit nas lojas parcerias da Lavô – nomes e endereços estão disponíveis no aplicativo – e começar a ganhar dinheiro toda semana!