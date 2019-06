Le Circo de La Drag na semana do Dia do Orgulho LGBTQI

Espetáculo que satiriza com humor e ironia o comportamento urbano e os abusos do cotidiano.

Totalmente dublada, “Le Circo de La Drag” retorna ao Teatro Rival Petrobras para celebrar o Dia Mundial do Orgulho LGBTQ

O palco do Teatro Rival Petrobras vai receber o espetáculo “Le Circo de La Drag” para uma única apresentação que acontecerá na véspera do “Dia Mundial do Orgulho LGBTQI”. O show burlesco com pitadas de teatro de revista, escrito e dirigido por Juracy de Oliveira, seráapresentado no dia 27 de junho, às 19h30, na Cinelândia.

“Le Circo de la Drag” é uma pesquisa em canções populares brasileiras em diálogo com os acontecimentos atuais. A trilha sonora vai desde “Meu Mundo Caiu”, “Ó, Pedaço de Mim” a até “Quem vai querer comprar banana?”.

Considerado um observatório do cotidiano e suas questões, o espetáculo satiriza com humor e ironia o comportamento urbano e os abusos do cotidiano. A noite, embora tenha temática LGBTQI, é voltada para todos os públicos.

Com concepção e direção geral de Juracy de Oliveira, que também integra o elenco junto com Leonardo Paixão, Mateus Muniz e Vanessa Garcia, a trupe volta ao Teatro Rival Petrobras para celebrar dois anos de trajetória pelo Brasil num dia de diversidade, alegria e convidados especiais.

Serviço

Teatro Rival Petrobras – Rua Álvaro Alvim, 33/37 – Centro/Cinelândia – . Data: 27 de junho (Quinta). Horário: 19h30. Abertura da casa: 18h. Ingressos: R$ 40,00 (Inteira), R$ 20,00 (meia-entrada). Venda antecipada pela Eventim – http://bit.ly/IngressosRival2019_2GIaEKpBilheteria: Terça a Sexta das 13h às 21h | Sábados e Feriados das 16h às 22h Censura: 18 anos. www.rivalpetrobras.com.br. Informações: (21) 2240-9796. Capacidade: 350 pessoas. Metrô/VLT: Estação Cinelândia.

*Meia entrada: Estudante, Idosos, Professores da Rede Pública, Funcionários da Petrobras, Clientes com Cartão Petrobras e Assinantes O Globo