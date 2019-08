Le Cordon Bleu oferece curso para quem quer cozinhar no Dia dos Pais

Foto Divulgação

Quem nunca pensou em cozinhar para o patriarca da família no dia dele? Agora essa refeição pode ter um gostinho todo especial. A Le Cordon Bleu , uma das maiores e mais respeitadas e escolas de gastronomia do mundo, abre suas portas para fazer um shortcourse especial para o Dia dos Pais. No dia 3 de agosto, uma semana antes da data, pais e filhos podem aprender um menu feito especialmente para a família em uma aula de cinco horas de duração. O curso é metade prático e metade demonstrativo e contempla três receitas: vol au vent de cogumelos, como entrada, carré de cordeiro com ervas, ratatouille e jus de cordeiro como prato principal e mousse de chocolate e creme inglês de baunilha para a sobremesa. O investimento é de R$ 860,00 por pessoa e além do conhecimento, ainda inclui avental Le Cordon Bleu, pano de prato, bibico, apostila e certificado.

Serviço

Shotcourse Dia dos Pais

Sábado, 3 de agosto, às 9h

Le Cordon Bleu – Rua da Passagem, 179 – Botafogo

Inscrições: https://www.cordonbleu.edu/rio-de-janeiro/gourmet-cursos-curtos/pt-br