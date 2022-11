Le Cordon Bleu Rio de Janeiro recebe Chef Nelson Soares, do premiado Sult, com a brasileiríssima lasanha de pirarucu

Jantar a 8 mãos no restaurante Signatures acontece no próximo dia 8 de novembro

Um elenco de peso. Chef Nelson Soares, do restaurante premiado Sult, e os chefs Phillipe Brye, Yann Kamps e Jonas Ferreira, do Le Cordon Bleu Rio de Janeiro, prometem assinar um menu inesquecível servido em 4 etapas, no dia 8 de novembro, no Signatures – restaurante-escola do instituto.

O quarteto se divide para criar, duas entradas, um prato principal e uma sobremesa. Entre as criações será possível experimentar duas receitas do chef Nelson onde os peixes são a estrela. Espere pelo suave crudo de peixe escoltado por burrata e colatura de alcihe – um molho bastante saboroso feito com anchovas – como entrada fria, e pela potente e exclusiva lasanha de pirarucu com molho rôti, grana padano e botarga, como prato principal.

As receitas assinadas pelos do chefs Le Cordon Bleu carioca reafirmam a linha da gastronomia italiana com toques brasileiros do chef Nelson. São elas: o falso risotto de lagostim servido com farofa de jambu como entrada quente e, para finalizar em grande estilo, o Zucotto de cupuaçu e chocolate ao leite. na hora da sobremesa.

Sobre o Signatures

O Rio de Janeiro ganhou em dezembro de 2019 o motivo para comemorar. O Le Cordon Bleu, maior e mais tradicional instituto de gastronomia do mundo, inaugurou seu primeiro restaurante-escola na América Latina e o segundo no mundo – o Signatures, com a primeira unidade em Ottawa, no Canadá. O menu alia ingredientes frescos e sazonais às técnicas francesas e é elaborado pelo time de chefs professores do Instituto, com execução dos chefs Yann Kamps e Philipp Brye, além de alunos voluntários do Le Cordon Bleu.

Sobre Chef Nelson Soares

Consagrado no comando do Sult, moderno e aconchegante restaurante de culinária italiana descomplicada, o chef e proprietário Nelson Soares apresenta sua gastronomia criativa em uma cozinha aberta para o salão no Baixo Botafogo. O chef autodidata prioriza insumos frescos e brasileiros e utiliza técnicas de cozinha ancestrais na criação de suas receitas.

Sobre Chef Yann Kamps

Head Chef em Cuisine do Le Cordon Bleu Rio de Janeiro, Yann Kamps estudou no Lycée hôtelier na cidade de Le Touquet, França, de 2003 a 2005. Trabalhou no Le Refuge, Megève, em França, como Sous-Chef durante 2 anos. Já no Brasil, trabalhou nas maiores cozinhas do Rio, sendo Chef de Cozinha no Club House Rio, Copacabana, bem como no Irajá Gastrô, Botafogo, como Chef de Cozinha de Eventos. No Instituto Le Cordon Bleu Rio, Yann é Head Chef instrutor de Cuisine, responsável pela elaboração dos pratos do Signatures, o restaurante-escola do Le Cordon Bleu.

Sobre Chef Brye

Head Chef em Pâtisserie do Le Cordon Bleu, Phillippe Brye estudou na Escola de Confeitaria Jean Ferrandi, em Paris, onde começou a sua carreira em 1980. Veio ao Brasil a convite do Hotel Meridien, em Copacabana (Rio) para assumir o cargo de Chef de Pâtisserie, até que em 1988 abriu a sua própria confeitaria, a Traiteurs de France – eleito duas vezes como o melhor Chef de Pâtisserie do RJ pela Revista Gula. Trabalhou, também, na rede de restaurantes do Chef Claude Troigros Brasil e no Hotel Sofitel Copacabana.

Em concursos mais notórios, ganhou a medalha de ouro da Sociedade Filantrópica Culinária de Nova Iorque e a medalha de ouro da Sociedade Culinária de Paris. Foi Presidente da “Coupe du Monde de Pâtisserie” (Sirha Rio de Janeiro 2015 e 2016) e membro do comitê da “Coupe du Monde de Pâtisserie”. Atualmente, Brye é Head Chef chef Instrutor no Le Cordon Bleu Rio de Janeiro, assinando o menu de sobremesas do restaurante Signatures, o restaurante-escola do Le Cordon Bleu.

Sobre Chef Jonas Ferreira

Chef do Signatures. A paixão pela gastronomia chegou cedo na vida de Jonas Ferreira. Aos 20 anos começou a cursar Ciências Econômicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas pouco mais de um ano depois decidiu que a arte de cozinhar seria sua profissão. Em 2007, aos 22 anos de idade, se mudou para a França e entrou para École Ferrandi, em Paris, por lá até 2013 se formou em duas certificações: Culinária e Bachelor Restaurateur, além de passar por diversos restaurantes estrelados na cidade da luz. Após retornar para o Brasil, em 2014 Chef Jonas exerceu sua excelente gastronomia em eventos privados e outros estabelecimentos, até, finalmente, chegar ao Signatures e liderar a cozinha de um dos 2 restaurantes-escola Le Cordon Bleu em todo o mundo.

Serviço

Jantar com os Chefs Yann Kamps, Philippe Brye e Jonas Ferreira do Le Cordon Bleu Rio de Janeiro e o chef Nelson Santos, do Sult

Signatures by Le Cordon Bleu

Rua da Passagem – 179 – Botafogo

8 de novembro, terça-feira, às 19h

Valor: R$ 280,00

Reservas antecipadas: (21) 97236-3218