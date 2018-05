LEP MUSIC DAY

Já imaginou acordar e não ouvir uma música? ou estar em uma festa sem aquela trilha sonora que te envolve da cabeça aos pés? Ouvir aquela música e sentir que foi feita exatamente pra você?

Não! A LEP Music não conseguiu imaginar um mundo sem música e é por isso que vem trabalhando desde 2010 com o que há de melhor no mercado da musica!

Quando falamos em música, não queremos apenas atingir fãs, músicos, compositores, bandas… queremos atingir suas emoções, deixar seus sentimentos a flor da pele!

Pensando em toda essa experiência e o que ela pode te trazer reservamos uma data em nosso calendário que ficará marcado na história da LEP Music e na sua vida!

No dia 11 de maio em um espaço totalmente incrível será lançada a coletânea 2018, com o encontro de 4 estilos musicais. Se liga no que vem por aí!

Sem perder a agitação da cidade maravilhosa vamos ouvir um pouco desse estilo que nasceu e cresceu aqui, o Samba! Interpretando belas músicas para dar uma saculejada nos pés, a voz encantadora de Amanda Amado!

DATA/HORA: 11/05/2018 / 19:00h ~ 00:00h

LOCAL: CLUBE SOCIEDADE GERMÂNIA – Rua Antenor Rangel, 210 – Gávea, Rio de Janeiro – RJ – Tel – 2274-2598

ARTISTAS CONFIRMADOS: THIAGO MASTRA, RAPAZOLLA, LOZ KUATROS E AMANDA AMADO

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL: FAUSTO E MARTIM

APRESENTADOR: DAVID BRASIL

