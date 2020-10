Liceu traz de volta o menu Tapas & Pintxos

Com ascendência portuguesa e espanhola, o chef André Tavares, traz de volta o cardápio de Tapas & Pintxos. O novo menu do Liceu, casa inspirada na boemia portuguesa, localizada em Botafogo, funciona todos os dias a partir das 17h. Entre as opções dos clássicos petiscos artesanais portugueses e espanhóis, destaque para o Croquete de chouriço português defumado com molho de mostarda (R$ 9,50); o brochete de bife de ancho com pimentão e bacon (R$ 14,90); o bacalhau do Liceu com pimentão e brócolis (R$ 18,40); Alicante Bouschet, filé ao molho de vinho, bacon, pimentão e champignon (R$ 15,50); brie com geleia da casa (R$ 14,90) e o brochete de chouriço português defumado na lenha de azinho com pimentão e bacon (R$ 13,90). Há outras opções para compartilhar, como o dadinho de provolone crocante com molho picante de maçã (R$ 31); ou o “Isso é Chouriço!”, um creme de purê de batata, parmesão, vinho branco, chouriço picado e ovo pochê (R$ 25).

De origem basca, os pintxos rapidamente se espalharam pela Espanha. A popularidade dos petiscos alcançaram toda península ibérica. “Quando estivemos em Portugal, em 2016, percebemos que a moda dos pintxos chegou com força nos bares lusitanos. A partir daí estudamos sobre o assunto, fizemos testes até chegar aos pintxos perfeitos. ‘Pinchar’ significa espetar e a comidinha no espeto em cima de um pão virou pintxo”, explica André Tavares, que traz os petiscos bascos para o Liceu.

Liceu Tapas & Vinhos: Rua Nelson Mandela, 100 – Loja 104 – Botafogo. Telefone: (21) 2537-6119 / 2246-6831. Horário Segunda a domingo das 12h às 23h. Cartões de crédito: todos. Cartões de débito: todos. Cartões eletrônicos de refeição: todos. Tíquetes: todos.

*Foto: Oseias Barbosa