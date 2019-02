Liga João Nogueira promove Grito de Carnaval com Cordão da Bola Preta no Mackenzie

A Liga de Blocos e Bandas João Nogueira vai reunir dezenas de agremiações da região do Méier, no Sport Club Mackenzie, domingo, 24/02, a partir das 15h, para seu primeiro Grito de Carnaval. Animada pelo grupo DMINUTA a festa terá como grande atração o CORDÃO DO BOLA PRETA e receberá também a bateria da Banda do Mackenzie, passistas, rainhas, princesas e mulatas abrindo a folia com vários componentes e carnavalescos dos bairros do Grande Méier.

Foto: Ricardo Albuquerque

– A Liga João Nogueira foi criada com o propósito fundamental de reunir e valorizar todos os que fazem o carnaval de nossos bairros, da região, e, o Mackenzie é nossa casa, nossa sede. Então venham se divertir porque aqui vai ser dada a partida oficial do carnaval da Zona Norte – vibra Felipe Varjão Presidente da Liga.

Além da Banda do Mackenzie, a festa vai reunir componentes da Banda do Méier, Banda Galo do Méier, doa Blocos: Amigos da Joaquim Méier, Xodó Da Piedade, Bigode Esticado, Chega Mais, Sepulta Carnaval, Amigos da Esquina (Engenho de Dentro) e outros

SERVIÇO – S.C.MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 – Méier. Informações 99981-6680 / 99831-3526. Ingressos: Sócios do Mackenzie: R$ 5,00, Não Sócios: R$ 10,00