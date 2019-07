Lime estreia seus patinetes elétricos hoje no Rio de Janeiro

Líder global no setor iniciou sua operação no Brasil esta semana em São Paulo

, 4 de julho de 2019 – Após estrear na última terça-feira (2) em São Paulo, a Lime, líder global em micromobilidade, anuncia hoje, no Rio de Janeiro, o início de sua operação. Presente em mais de 100 cidades, em 25 países nos 5 continentes, a Lime já tem mais de 65 milhões de corridas realizadas no mundo. A marca traz ao país sua expertise global para contribuir com o avanço da cultura de mobilidade compartilhada e melhorar o ecossistema do transporte.

“Nós estamos incrivelmente animados em começar as operações no Brasil, como uma opção de transporte mais sustentável e acessível, ajudando as pessoas a deixarem seus carros, reduzindo congestionamentos e possibilitando uma forma mais conveniente de se deslocar pela cidade, principalmente aqui no Rio de Janeiro”, diz Demetrios Christofidis, diretor geral da Lime para a América Latina.

As patinetes da Lime possuem tecnologia e hardware exclusivos, desenvolvidos pelo time especializado de engenharia global. O equipamento tem bateria de longa duração, conectada diretamente ao aplicativo, garantindo informação precisa do nível de carga; é equipado ainda com farol e luz de freio, e emite um aviso sonoro ao ser travado e destravado, trazendo mais segurança aos usuários. O sistema é conectado ao Google Maps, gerando informações sobre valores e tempo de percurso, possibilitando assim maior previsibilidade aos usuários. A Lime também compartilha dados agregados de suas operações com as prefeituras, o que contribui com o planejamento urbano para criação de mais infraestrutura de mobilidade.

“Rio e São Paulo têm algumas das piores taxas de trânsito e há claramente uma demanda por alternativas mais inteligentes e convenientes aos automóveis, assim como uma maior necessidade de integração com outros modais. Dessa forma, acreditamos melhorar a qualidade de vida nas cidades e devolver tempo de vida útil aos usuários. Isso nos permite construir fortes parcerias em cada região, trazendo também nosso know-how de tecnologia e operações” complementa John Paz, diretor geral da Lime no Brasil.

A Lime contribui, ainda, com a economia local por meio da criação de empregos diretos e indiretos e da geração de renda para os “Juicers”, parceiros autônomos remunerados pela coleta, carga e correta devolução das patinetes dentro da área de operação.

Assim como nas demais cidades onde atua, a empresa tem participado das discussões sobre a regulação desse novo modal no Rio de Janeiro e em São Paulo, trazendo sua experiência internacional para que as cidades brasileiras adotem as melhores práticas para os usuários e população.

A marca também estabelece parcerias com empresas para facilitar o dia a dia dos usuários nas cidades. No Brasil, já firmou uma relevante parceria com o GPA, que disponibilizará em algumas lojas das bandeiras Pão de Açúcar, Extra e Minuto Pão de Açúcar espaços para estacionar os equipamentos.

Na Lime, a segurança dos usuários e dos cidadãos é uma prioridade, e a empresa está inovando constantemente em tecnologia, infraestrutura e educação dos usuários. A companhia trabalha junto a parceiros privados e ONGs para difundir suas práticas de segurança, além de educar diretamente seus usuários na “First Ride Academy”, uma série de treinamentos aos finais de semana sobre como dirigir uma patinete de forma segura e responsável. Além disso, serão feitas campanhas nas ruas para conscientização e educação de usuários, motoristas de carros e pedestres sobre a convivência harmônica no trânsito.

A chegada da Lime ao Brasil é parte da sua expansão na América Latina. Operando no México, Chile, Colômbia e Uruguai, já realizou mais de 2 milhões de viagens nesses países e espera fortalecer sua presença na região com os lançamentos de Brasil, Argentina e Peru.

Onde encontrar Lime no Brasil

No Rio, será possível encontrar os equipamentos em praias da zona sul, no trecho Leme-Gávea, incluindo todo o Leblon, Copacabana e Ipanema. Em São Paulo, as patinetes da Lime estarão disponíveis, a princípio, na região de Pinheiros, Vila Olímpia, Itaim, Brooklin, Vila Nova Conceição, e muito mais regiões estão por vir.

Para o download do aplicativo, acesse:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.limebike

iOS: https://itunes.apple.com/us/app/limebike-your-ride-anytime/id1199780189?ls=1&mt=8