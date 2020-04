Liminar obriga laboratório refazer exame da Covid-19 após informações equivocadas em resultado

A Advogada Jéssica Nascimento, residente do município de Niterói, passou por momentos de tensão. Após procurar um Laboratório, localizado na cidade do para fazer o teste da Covid-19, percebeu que suas informações estavam equivocadas. Segundo a doutora, sua data de nascimento e o horário da coleta não correspondiam com a realidade, tendo que entrar com medidas judiciais para resolução do problema.

“Além da angústia pela suspeita da doença, passei pela incerteza se realmente o teste foi feito com o meu material. Precisei recorrer a justiça através do escritório Nascimento e Luzes que conseguiu uma liminar em plantão extraordinário para refazer o exame, inclusive impossibilitando a volta dos meus pais para casa, que só retornaram após o resultado no segundo teste”, revelou Jéssica.

O exame foi realizado de maneira particular e o prazo para o novo resultado seria extenso como no inicial. De acordo com a resolução da liminar, o novo teste deveria ser realizado através de amostra sanguínea, com resposta emitida em até 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2000. Somente após cinco dias, a advogada recebeu o resultado da nova testagem.

Casos de Covid-19 crescem a cada dia em todo o estado do Rio de Janeiro e medidas de isolamento e prevenção vem sendo tomadas para conter o avanço da doença. No município de Niterói, as barreiras geográficas serão estendidas até 20 de maio, enquanto a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro já estendeu por mais 30 dias a quarentena na capital do estado.