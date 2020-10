literatura inglesa: Ibeu oferece curso on line e experimental

“A literatura é uma arte que explora a língua, a literatura inglesa é uma arte que explora a língua inglesa”, mas será só isso? É isso e mais que o IBEU vai abordar no programa ‘Teacher Learning Lab’. A série de cursos começa nesta sexta, dia 09 de outubro, a partir das 17h. O professor Hugo Dart lembra que as aulas serão focadas em como a literatura vem sendo moldada ao longo do tempo. Desta forma os alunos será um ‘passeio’ de mais de 500 anos, de William Shakespeare a Charles Dickens, passando por Jane Austen e George Orwell.

Curso de Literatura inglesa abordará autores pós modernos como J.K. Rowling da série Harry Potter

Desta forma o curso abordará a história da literatura britânica, dos primórdios da língua inglesa, com as marcas do latim. Serão abordados também autores do pós-modernismo como John Fowles, Julian Barnes, Neil Gaiman, Andrew D. Millere a famosa autora da famosa série de livros Harry Potter, J.K. Rowling. Segundo a direção do IBEU o programa é voltado para professores, mas também para pessoas com nível de inglês avançado que se interessam pela literatura inglesa.

‘Teacher Learning Lab’ começa com aula experimental

