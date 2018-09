Little Kickers oferece aula grátis de inglês e futebol

Little Kickers oferece nesta 2a, aula gratuita de inglês e futebol simultânea.

Evento voltado para crianças de 2 anos e três meses a 5 anos

acontece na quadra da academia Master às 08h45

A unidade de Niterói da Little Kickers, rede que une inglês e futebol dentro da

mesma proposta de aula, promove um evento especial voltado para os

pequenos com aulas gratuita para crianças de 2 anos e três meses até 5 anos na

segunda-feira (24/09).

O evento, que acontece na quadra da academia Master, começa às 08h45 e vai

até as 17h. “Nossa proposta vai muito além do futebol! Procuramos através das

aulas, onde um professor fala 100% em inglês e o outro é focado na parte de

Educação Física, oferecer atividades não convencionais onde o foco não é a

competição, mas sim, ensinar e desenvolver aptidões sociais como trabalho em

equipe, coordenação motora, compartilhamento, noções do idioma em inglês,

tudo através do lúdico”, afirma Juliana Galvão, franqueada e responsável pelo

projeto na região.

Programação – Aulas

08h45 – aula para crianças de 2 anos e três meses a 3 anos e meio

09h30 – aula para crianças de 3 anos e meio a 5 anos

Serviço – Little Kickers Niterói

Local: Academia Master

Endereço: Rua Alvarez de Azevedo, 185 – Icaraí

Data: segunda-feira (24/09)

Informações: www.lkfc.com.br

A participação no evento é gratuita, sendo necessário confirmar presença para

através de algum dos contatos:

(21) 97155-5005

(21) 98132-0717

niteroi@lkfc.com.br

Sobre a Little Kickers

A rede surgiu em 2002 na Inglaterra e logo se espalhou por outros países que

viram o potencial da franquia e sua metodologia. O sistema de ensino conta

com mais de 350 palavras trabalhadas no programa, com foco principal no lado

lúdico do ensino, com a metodologia própria play not push™, que foi

desenvolvida por especialistas da universidade de Cambridge e da Federação

Inglesa de Futebol.

No Brasil, a franquia chegou em 2014, por meio dos sócios Everson e Michele

Pergher, um casal que viveu alguns anos na Austrália e teve o seu primeiro

contato por lá. Atualmente, são mais de 4.000 crianças matriculadas em suas

sedes, condomínios, clubes e escolas entre as 28 áreas de franquia no país. Em

2018, a rede foi eleita pelo Guia de Franquias da Pequenas Empresas & Grandes

Negócios como uma das 25 melhores franquias do setor de Sáude e Bem Estar.

