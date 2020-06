Live com advogadas debate o assistencialismo e abuso de Poder em tempos de Pandemia

Você é daqueles que fica desconfiado se sua doação irá mesmo para quem precisa ou se a campanha tem objetivo político? Pois então não pode perder a Live do dia 24/06, quarta, quando a advogada Pryscila Nunes Ribeiro Marins, presidente da Comissão de Direto Eleitoral da 12ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RJ), recebe a fundadora da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (ABRADEP), Maria Claudia Bucchianeri, para uma conversa sobre Assistencialismo na Pandemia e Abuso de Poder.

– Em períodos de calamidades públicas e cenários de pandemias como o atual, as respostas precisam ser rápidas principalmente no auxílio a pessoas em vulnerabilidades sociais. Em momentos como esses, as caridades e doações são intensificadas. Mas, em ano eleitoral, essa prática é bastante perigosa, pois, pode gerar dependência do receptor para com o doador – destaca a Dra. Pryscila Marins.

A partir das 19h, no Instagram da @oabcampos, a Dra Maria Claudia, advogada, mestra em Direito e Estado pela Universidade de São Paulo e especialista em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra, comentará sobre como encontrar o limite entre a solidariedade, o assistencialismo e abuso de poder.

– A pandemia não é salvo-conduto para ilegalidade; a calamidade pública não justifica o assistencialismo com viés eleitoreiro – enfatiza a Dra Pryscilla, que também mediará um debate sobre Fake News nas Campanhas Eleitorais, em 01 de julho, com o advogado e ex-assessor de Ministro do STF no Tribunal Superior Eleitoral, Rafael Nagime.

No dia 02 de julho, Pryscila Nunes Ribeiro Marins comandará debate sobre Registro de candidatura e a reforma eleitoral, com o também advogado e especialista em Direito Administrativo, Luís Paulo Viveiros de Castro

Além de ao vivo no Instagram @oabcampos o bate papo do dia 24/06 ficará disponível na página Facebook /pryscilamarins. A convidada é ex-assessora-chefe da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral e ex-assessora dos Ministros Celso de Mello e Ayres Britto no Supremo Tribunal Federal.