Live de Sindicato de dança do Rio promove debate sobre ritmos e dicas de mercado

Os estilos sofreram mutações e dominam tanto festas quanto academias

Profissionais de dança também vão ter dicas de como se reposicionar no mercado

O Mestre em Desenvolvimento infantil, Psicopedagogo, professor Guto Adyala lembra também que eles irão abordar a volta dos profissionais no pós pandemia. Como se reposicionar no mercado de trabalho, buscar ou criar oportunidades. Dicas para aqueles que trabalham exclusivamente com a dança. Mas também como se profissionalizar, “vai ser também uma oportunidade para esclarecer como fazer a prova do sindicato e ter seu DRT (registro profissional de trabalho). Essa Live vai dar uma luz aos profissionais” – esclarece Guto que tem, expertise em Distúrbios de Aprendizagem, Educação Especial, Psicomotricidade, Alfabetização, é Músico, Autor e Compositor.

Assista a live no face do Sindicato dos Profissionais de Dança do Rio de Janeiro https://www.facebook.com/SPDRJ