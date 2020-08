LIVE ZONA DO LOROZA – BARZINHO EM CASA

Uma Live Com Leveza – Muita Muita e Bate Papo

Participações:

João Felipe Loroza- Fabinho D’Lelis

Sábado/01 de Agosto – 19hs

A pandemia ainda está por aí e muitos artistas seguem apoiando cuidados para que não piore e termine logo essa fase. Entre eles o querido e velho conhecido da nossa TV, telonas, rádios, palcos e do carnaval, SÉRGIO LOROZA.

Na Zona Do Loroza, sua casa, o artista vai revisitar músicas que ele cantava na época que fazia bares, canções que estão no inconsciente coletivo do brasileiro. Uma visita ao belo e saudoso passado. Um talk show on line, intitulado de “Barzinho Do Loroza”. Contará apenas com ele na voz e violão, um convidado pra lá de especial, na guitarra e também no vocal, João Felipe (seu filho João Loroza) e Fabinho D’Lélis, na voz e percussão.

Sérjão, como chamam os amigos, foi um dos fundadores do Monobloco e movimentos culturais da zona norte carioca e pelo país. Sempre transitou pelos mais diversos gêneros da música brasileira, o MPB, samba, soul, funk, entre outros ritmos;

Era apenas mais um menino do subúrbio carioca. Como se intitula, “um neguinho de Madureira, que curtia James Brown, Gerson King Combo e Tony Tornado, artistas dançando de uma maneira totalmente nova”. Aquilo era algo impressionante pra ele. Primeiro se envolveu com a dança, depois com o som.

Foi nestas referências que Loroza criou suas raízes. Transformando vivência em fonte de inspiração para sua multifacetada carreira, se firmando como um intérprete que canta de marchinhas de carnaval a clássicos da MPB, além da musica pop mundial.

O Brasil também reconhece o artista por seus personagens da TV. O Figueirinha, da série que foi sucesso arrebatador no país, A Diarista. Foi um dos 14 participantes do quadro Dança dos Famosos do Domingão do Faustão e cativou o público pelo seu desempenho. Atuou na novela Senhora do Destino, na série semanal, A Grande Família, em As Brasileiras, As Cariocas, na Malhação e no humorístico, Zorra Total, todos na Rede Globo. Além de muitos outros projetos.

No repertório musical, poderemos ouvir as pérolas da nossa música: “Maria, Maria“, de Milton Nascimento, “Sina” e “Flor de Liz” do Djavan, além de “Sampa” de Caetano Veloso, entre outros clássicos da MPB.

“Ainda não dá para voltarmos ao normal, muitas vidas estão em risco e isso não é um jogo, são pessoas indo embora e nós não podemos nos acostumar com este cenário. Temos que fazer a nossa parte. Fazendo da minha casa, meu bar, com meu filho e amigo de longos anos, nos protegendo, mas levando satisfação, alegria, paz, amor e empatia através da música.” Diz Serjão.

Uma Live com leveza, com música e bate-papo!

Formação reduzida, respeitando todos os critérios e orientações do distanciamento social!

Indicado para todas as idades. Poderá ser acompanha pelo canal: www.youtube.com/CanaldoLorozaoficial.

SERVIÇO:

– LIVE DO LOROZA – BARZINHO EM CASA

Dia: – 01/08 às 19hs

Onde: – www.youtube.com/CanaldoLorozaoficial

Info: – 21 97903-1163

