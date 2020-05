Lives do Teatro Mágico, Tiê e e Alanis Morrisete animam as casas dos fãs

Esta semana está recheada de atrações para ficar em casa curtindo e se divertindo, para espantar um pouco do tédio e da tristeza. O ‘Teatro Mágico’ que reune artistas consagrados ou não, mas todos extremamente talentosos promove rodas de conversas e apresentações em Lives. Já passaram pelo Instagram do Teatro Mágico de Fernando Anitelli, artistas como Rafael Zulu, Caio Castro, Um Chebabi e outros.

E na live matinal desta semana, terça, 19/05, o músico e compositor Gabriel Grossi, será a atração. Na quarta, 20/05 a cantora Ellen Oléria solta seu vozeirão e quinta, 21/05, Ana Cañas solta sua voz inconfundível, sempre a partir das 11h, pelo Instagram.

Na noite, desta terça, Tiê vai apresentar sua live suave e delicada, com sucessos que estão na mente de todos, dominaram rádios, novelas e dispositivos como a canção “A Noite.

Para finalizar o dia 19/05, os fãs de Alanis Morrissete vão ter a felicidade de relembrar sucessos do disco “Jagged Little Pill” (1995) com participação do elenco do musical inspirado no álbum.

Como assistir as lives: