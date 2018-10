Livraria Travessa lança ‘Santa Teresa de Lisieux’

Os pensamentos e intuições de Teresa de Lisieux, estão relatados no “Santa Teresa de Lisieux – Uma Jovem Doutora”, de Pedro Penna – Editora Cassará, que será lançado, Dia 1º de outubro, segunda, às 19h, na Livraria Travessa do Shopping Leblon (Av Afrânio de Melo Franco, 290 – Loja 205).

Popularmente conhecida no Brasil como Santa Teresinha, a jovem do interior da França, que sequer conseguiu terminar o colégio, ingressou no Carmelo aos 15 anos, após ter ido a Roma solicitar a autorização do Papa e faleceu muito nova, aos 24 anos, tornou-se objeto de estudo de grandes teólogos, de obras de renomados escritores, e de manifestações de todos os Pontífices que sucederam a Leão XIII

Em 1997, ano do seu centenário, o santo Papa João Paulo II proclamou-a “Doutora da Igreja”. E é sobre “o mistério de Teresa” que o livro discorre, abordando tanto o ponto de vista humano, como a ação da graça – a presença da transcendência – na vida e na espiritualidade da jovem irmã carmelita.

– Compartilhar o que considero ser uma verdadeira riqueza – a vida e a espiritualidade de Santa Teresa de Lisieux -, foi o que me motivou a escrever sobre ela. Observo que Santa Teresa é muito cultuada no Brasil e popularmente conhecida como Santa Teresinha. Na França, a cidade de Lourdes é o maior centro de peregrinação. Em Lisieux, os brasileiros são, fora os franceses, o povo que mais visita esta cidade para peregrinar e conhecer os locais onde a santa carmelita viveu”- explica o autor.

SERVIÇO:

Lançamento do livro “Santa Teresa de Lisieux – Uma Jovem Doutora”, de Pedro Penna. Em 01/10, às 19h – Local: Livraria Travessa do Leblon – Av Afrânio de Melo Franco, 290 – Loja 205 – Shopping Leblon – Editora Cassará – Páginas: 848 – Preço: R$ 90,00