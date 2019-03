Livro reune histórias de profissionais que se conheceram no LinkedIn

Eles são de diferentes áreas, de vários estados do Brasil, porém com algo em comum: utilizam a plataforma de contatos profissionais e contam suas trajetórias e superações no Livro “Entre Trilhas e Caminhos”.

– Acredito que não existam barreiras, muito menos distâncias, para as pessoas se unirem com um propósito em comum, por isso, convidei cada um dos autores, com diferentes conhecimentos e habilidades, para participar do livro As histórias ilustram que todos podemos utilizar nossas próprias experiências como fonte de aprendizado e crescimento – acredita a autora Vanessa Guimarães.

São 11 histórias de profissionais de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília e Florianópolis que se conheceram através da rede profissional LinkedIn Brasil. Os nomes dos capítulos referem-se a músicas escolhidas por cada autor, “uma trilha sonora que representa cada trajetória e as dificuldades enfrentadas, que levaram cada um a encontrar o seu herói interior” – conta Vanessa.

Livro: Entre Trilhas e Caminhos / Editora: Chiado Books – Coordenação: Vanessa Guimarães – Autores: Anderson Adami, Carlos Henrique da Silva, Daniele Garcia, Elen Salomé, Humberto Gondim, José Nascimento, Kelly Rogério, Lana do Carmo, Patrícia Abdalla e Sueli Queiroz.

Site: www.entretrilhasecaminhos.com

contato@vanessaguimaraes.jor.br(21) 98299-3379 –