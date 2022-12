Locale lança pizza sazonal com guanciale

Locale Pizza e Porco Alado são dois empreendimentos com muita sinergia: ambos são apaixonados pelo artesanal e tratam seus produtos com toda dedicação e paixão. Esta parceria já rendeu várias pizzas incríveis e está novamente junta em dezembro para mais uma receita bem original e deliciosa.

A Porco Alado conheceu a Porco Wit através de um programa cooperativo de pequenos produtores da raça Moura no estado do Paraná. Os porcos desta raça foram trabalhados em conjunto com a Porco Wit para chegar a um equilíbrio perfeito entre gordura/carne. O resultado foi uma série de cortes únicos, com um deles tendo destaque especial: o guanciale.

Tradicionalíssimo corte italiano, o guanciale é pouco utilizado por aqui e por muitas vezes é confundido com um bacon ou outros cortes mais simples. Com produção limitada (é resultado da maturação da bochecha do porco), é um corte amanteigado, delicado e muito saboroso – um verdadeiro requinte que foi oferecido em primeira mão à Locale, que tratou de criar uma pizza para que ele pudesse brilhar.

Após muitos testes, a receita final ficou bem original: uma base de molho de tomate (com um toque picante), queijo fior di latte e parmesão recebeu as finas fatias do embutido. A pizza vai ao forno, onde ele frita nas chamas, ficando cremoso e crocante. Na saída, a cobertura recebe uma fonduta de gorgonzola, que combina demais com o guanciale e deixa a experiência ainda mais cremosa e saborosa. Raspas de limão siciliano e orégano fresco fecham a composição, dando perfume e frescor. Pizza Guanciale na área!

A Guanciale (R$59, 28cm) é a primeira pizza sazonal da Locale após o prêmio de “Melhor Pizza” da Veja Rio e simboliza muito bem sua missão: colocar produtores como o Porco Alado no centro do palco. Viva o artesanal e local!

Atenção! Devido à produção limitada deste corte único, a Guanciale deve ficar pouco tempo em cartaz.

Serviço : Locale Pizza

Rua Barata Ribeiro, 516 – Copacabana

Rio de Janeiro. (21) 99244-8100 (whatsapp) Funcionamento: de quarta a domingo, 18h às 22h.

Instagram: https://www.instagram.com/localepizza.rj/

Delivery ifood