A loja Beleza Carioca é sucesso no mercado da moda. Com uma década trabalhando com a linha casual praia e festa, a loja Beleza Carioca, comandada pelos empresários Sueli Noqueira e Agostinho, com mais de 20 anos de experiência no ramo, investiram também em Itaperuna, onde a loja completa dois meses.

O sucesso é também devido a qualidade dos produtos, pois a Beleza Carioca trabalha com Lo’r Patcholee, Sabor de Hortelã, Amissima, entre outras marcas que arrebentam no mundo da moda.

A modelo Isabelle Queiroz foi convidada para fazer um belíssimo ensaio fotográfico com os looks elegantes da loja Beleza Carioca que ganha cada vez mais espaço no mercado da moda.

O ensaio fotográfico ficou por conta da grande fotógrafa de Renove, @josydeoliveira, onde o amor pela fotografia traz a possibilidade de congelar momentos que não voltam mais.