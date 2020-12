No mercado da Moda Feminina há mais de uma década, Christiane Gil Pereira, dona da Loja “Moda da Chris“, resolveu agitar o mercado antes do Natal. As clientes que visitarem sua loja até o dia 17/12, ganharão um desconto adicional de 10% na compra de qualquer peça.

E as mulheres sabem muito bem o valor da palavra DESCONTO!



As compras de Natal, andam bem aquecidas, parece que as pessoas andam desviando um pouco as suas frustrações do isolamento social, pelo fato de não poderem viajar, através das compras, principalmente de artigos femininos.



Então, você que mora em BH, não deixe de aproveitar esse excelente desconto, em uma das lojas mais requisitadas da Cidade!

Vale lembrar que a promoção é Válida até o dia 17/12 !!

Como surgiu a Moda da Chris?

“Eu trabalho com moda há quase 20 anos, e vendo a necessidade das minhas clientes, aprofundei meus conhecimentos em diversos cursos e fiz também um curso de Personal Stylist e, há 6 anos, montei a Loja – Conta Christiane Gil, proprietária da Moda da Chris.

“Minhas clientes tinham muitas dificuldades em combinar roupas e fazer compras conscientes. Elas compravam roupas demais, mas depois não sabiam como se vestir.

Daí, surgiu a Moda da Chris, que passou a dar um atendimento diferenciado, conscientizando a cliente do que é uma boa compra.

Na Moda da Chris, você recebe um atendimento personalizado, você tem um detalhamento do seu estilo e do seu tipo físico.

Você acaba tendo uma experiência inigualável! Você aprende a fazer uma compra consciente e aprende a usar, beneficiando o seu corpo, tudo aquilo que você tem no seu guarda-roupa.” – conclui

Endereço: Av Ressaca 271, Bairro Coração Eucarístico – BH/MG