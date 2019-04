Lona Cultural apresenta ‘Bezerra de Menezes O Musical’ que emociona e leva o público ao século 19

O Dr. Bezerra foi um dos maiores trabalhadores da doutrina espírita kardecista e conhecido como o ‘médico dos pobres’. Porém, no espetáculo, ‘BEZERRA DE MENEZES O MUSICAL’, domingo, 07 de abril, às 17h, na Lona Cultural Carlos Zéfiro, em Anchieta, a Cia Teatral ‘Mensageiros’ apresenta um musical que fará o público voltar ao Rio de Janeiro do século 19 e conhecer fatos da vida de Bezerra de Menezes que poucos sabem.

No espetáculo há momentos em que o Vereador Bezerra de Menezes apresenta projetos de que se mostraram a frente de seu tempo e de sua atuação como jornalista. O público vai se emocionar com Episódios de seu trabalho em prol dos necessitados, assistir momentos de seus dois casamentos, tendo 15 filhos e como ele conseguiu reunir correntes espíritas conflitantes na época, unificando o nascente movimento espírita brasileiro.

– Tudo fruto de muito trabalho e de pesquisa em que apresentamos figurinos e objetos típicos do Brasil imperial, num cenário do Rio antigo, projetado em telão, através de fotos do período, coloridas digitalmente fazendo o público se sentir num passado histórico de mais de um século. Na peça propomos o diálogo, os questionamentos, os medos, a fé, o conhecimento, a poesia e a crítica ao estilo de vida a partir do distanciamento da vida comum pré-estabelecida pela sociedade, onde ambiciona contribuir diretamente para a autoanálise de si, do eu com os feitos da história de outros – observa o historiador e diretor do espetáculo Caíque Assunção.

A trilha sonora de de Marcelo Daimom, Haroldo Mendonça, Ariovaldo Filho Alexandre Amorim, pretendem enaltecer o amor, os sonhos do ser humano e a fé na imortalidade da alma.

Serviço

Lona Cultural Carlos Zéfiro – Estrada Marechal Alencastro, 4113 – Anchieta, 07 de abril, domingo, 17h. Classificação: 10 anos. Capacidade: 320 lugares Contato: lonazefiro.cultura@gmail.com. Informações: 2148-0813. Ingressos: R$ 55,00 (meia-entrada mediante 1kg de alimento não perecível). Informações: 2148.0813